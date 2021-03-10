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***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

10.03.2021 15:36


in Bilgiler
Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü Serbest Fon
Fonun Süresi Süresiz

Portföy Yöneticisi Kuruluş
İhraç Sıra Numarası Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı
Osmanlı Portföy Yönetimi A.Ş.

Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
13:30' a kadar TEFAS 1 Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde katılma payı alımında kullanılır

Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler
Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler
www.osmanliportfoy.com.tr

Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
- Fon'un ana yatırım stratejisi ABD Doları bazında mutlak getiri sağlamaktır. Ana yönetim stratejisine uygun olarak, piyasa ve varlıklarda meydan gelen dalgalanmalardan yararlanmak için farklı para ve sermaye piyasası araçlarında eş anlı uzun veya kısa pozisyonlar alabilir. Fon herhangi bir menkul kıymete doğrudan veya türev araçlar vasıtası ile dolaylı yatırım yapabilir. Fon herhangi bir menkul kıymete doğrudan veya türev araçlar vasıtası ile dolaylı olarak yatırım yapabilir 6

Fon Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.
BIST-KYD 1 Aylık Mevduat USD Endeksi 100

Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
İhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)
0,0021918 0,8 0,0021918 0,8

Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Serpil Aslan Bektaş 12 SPL3-Türev Araçlar

Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Mehmet Taylan Tatlısu 24.05.2015 2012-..Osmanlı Portföy Yönetimi A.Ş.- Portföy Yöneticisi 21 SPL3- Türev Araçlar
Gülşah Baykan 03.12.2020 2010-ICBC Turkey Bank A.Ş.- Hazine Yönetmeni 2019- Osmanlı Portföy Yönetimi A.Ş.-Portföy Yöneticisi 14 SPL3-Türev Araçlar

İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
Maslak Mah. Büyükdere Cad. No: 255/802 Nurol Plaza 34398 02123668800 02123284070 info@osmanliportfoy.com.tr

Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
Mehmet Taylan Tatlısu Genel Müdür 02123668800 info@osmanliportfoy.com.tr




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916833


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Tam 2.761 2.833 -30,36  
Yarım 1.334 1.370 -14,69  
Çeyrek 669 685 -7,34  
Gümüş.Ons 26,08 26,10 0,19  
Gümüş Gr. 6,30 6,31 -0,04  
B. Petrol 68,06 68,06 0,54  
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