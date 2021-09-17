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***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

17.09.2021 15:10



***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon'un yatırım stratejisi uyarınca Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak kamu ve özel sektör borçlanma araçlarına yatırılır. Fon, yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına da yatırım yapabilir. Ancak fon portföyüne fon toplam değerinin en fazla %20'si oranında yabancı para ve sermaye piyasası araçları dahil edilebilir. 2




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964275


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
TEZOL 18,44 12.562.102 % 9,96  
GARFA 10,28 5.314.116 % 9,95  
UNLU 5,93 100.018.998 % 8,21  
KLNMA 23,84 1.722.137 % 7,68  
GLRYH 2,59 10.818.495 % 7,47  
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15:32 Alış Satış %  
Dolar 8,5918 8,5969 % 0,83  
Euro 10,1123 10,1311 % 0,72  
Sterlin 11,8263 11,8857 % 0,91  
Frank 9,2224 9,2780 % 0,80  
Riyal 2,2849 2,2964 % 0,84  
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15:32 Alış Satış %  
Altın Ons 1.759 1.759 5,19  
Altın Gr. 487 487 6,61  
Cumhuriyet 3.218 3.267 27,00  
Tam 3.208 3.289 34,01  
Yarım 1.551 1.591 16,46  
Çeyrek 778 796 8,22  
Gümüş.Ons 22,84 22,87 -0,06  
Gümüş Gr. 6,35 6,36 0,08  
B. Petrol 75,41 75,41 -0,26  
Seans Raporu 15:32
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