***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
17.09.2021 15:10
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon'un yatırım stratejisi uyarınca Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak kamu ve özel sektör borçlanma araçlarına yatırılır. Fon, yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına da yatırım yapabilir. Ancak fon portföyüne fon toplam değerinin en fazla %20'si oranında yabancı para ve sermaye piyasası araçları dahil edilebilir. 2
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964275
BIST
15:321.424
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 5,89
|Açılış
|: 1.424
|
|Önceki Kapanış
|: 1.418
|
1.426
En Düşük
1.415
15:328,5969
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 0,0711
|Açılış
|: 8,5650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5100
|
8,6180
En Düşük
8,5060
15:3210,1311
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,0722
|Açılış
|: 10,0850
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9950
|
10,1698
En Düşük
10,0237
15:32486,57
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 6,05
|Açılış
|: 486,57
|
|Önceki Kapanış
|: 480,52
|
488,34
En Düşük
480,15
BIST En Aktif Hisseler15:32
|TEZOL
|18,44
|12.562.102
|% 9,96
|
|GARFA
|10,28
|5.314.116
|% 9,95
|
|UNLU
|5,93
|100.018.998
|% 8,21
|
|KLNMA
|23,84
|1.722.137
|% 7,68
|
|GLRYH
|2,59
|10.818.495
|% 7,47
|
|ISKPL
|7,21
|260.157.647
|% -9,99
|
|IHGZT
|1,05
|64.157.361
|% -9,48
|
|KTSKR
|66,00
|21.611.065
|% -8,46
|
|NUGYO
|15,04
|29.589.161
|% -7,27
|
|NIBAS
|10,93
|19.379.172
|% -6,74
|
|THYAO
|12,72
|1.132.135.471
|% 2,00
|
|GARAN
|9,47
|781.558.638
|% -0,32
|
|YEOTK
|52,55
|398.001.691
|% 1,45
|
|YKBNK
|2,48
|330.011.582
|% 0,40
|
|TUPRS
|109,10
|328.465.150
|% 0,93
|
|YKBNK
|2,48
|330.011.582
|% 0,40
|
|THYAO
|12,72
|1.132.135.471
|% 2,00
|
|GARAN
|9,47
|781.558.638
|% -0,32
|
|IHGZT
|1,05
|64.157.361
|% -9,48
|
|KRDMD
|6,80
|297.806.820
|% -1,02
|
|15:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5918
|8,5969
|% 0,83
|
|Euro
|10,1123
|10,1311
|% 0,72
|
|Sterlin
|11,8263
|11,8857
|% 0,91
|
|Frank
|9,2224
|9,2780
|% 0,80
|
|Riyal
|2,2849
|2,2964
|% 0,84
|
|15:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.759
|1.759
|5,19
|
|Altın Gr.
|487
|487
|6,61
|
|Cumhuriyet
|3.218
|3.267
|27,00
|
|Tam
|3.208
|3.289
|34,01
|
|Yarım
|1.551
|1.591
|16,46
|
|Çeyrek
|778
|796
|8,22
|
|Gümüş.Ons
|22,84
|22,87
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,35
|6,36
|0,08
|
|B. Petrol
|75,41
|75,41
|-0,26
|
Seans Raporu
15:32
daha fazla
-
15:44OYLUM
Yüzde 7.16 oranında artışla 7.33 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 563, 955 adet işlem
-
15:43GLRYH
Yüzde 7.47 oranında artışla 2.59 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 220, 838 adet işlem
-
15:42
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KOZAA, KRDMD, SASA
-
15:42XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 3, 59 artarak (% 0.29 ) 1, 247
-
15:42
DOCO, AKYHO, OYLUM değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında