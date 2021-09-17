***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
17.09.2021 15:10
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon orta ve uzun vadede TL bazında yüksek getiri sağlamayı hedeflemektedir. Bu hedef doğrultusunda hem yurtiçi hem de yurt dışı ülkeler ile gelişmekte olan ülkelerde TL ve döviz cinsinden para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapabilir. Bununla birlikte, Fon piyasa koşullarına bağlı olarak fon portföyüne yurtiçi ortaklık payları dahil edebilecektir. Fon, olumsuz piyasa koşullarında yatırımcıların uğrayabileceği olası zararları azaltabilmek amacıyla yurtiçi ve yurt dışı ülkeler ile gelişmekte olan ülkelerde, faiz, döviz/kur, kıymetli maden, endeks ve sermaye piyasası araçlarına dayalı kontratlara dayalı vadeli işlem sözleşmelerinde kısa pozisyon alabilir. Yatırım yapılan varlıklar çerçevesinde fonun volatilite aralıklarının karşılık geldiği risk değeri 1 ila 2 arası düzeyde kalacaktır. Yabancı yatırım araçları fon portföyüne dahil edilebilir. Ancak, fon portföyüne dahil edilen yabancı para ve sermaye piyasası araçları fon toplam değerinin %50?si ve fazlası olamaz. 4
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964277
BIST
15:231.422
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 3,97
|Açılış
|: 1.424
|
|Önceki Kapanış
|: 1.418
|
1.426
En Düşük
1.415
15:238,6006
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 0,0748
|Açılış
|: 8,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5100
|
8,6180
En Düşük
8,5060
15:2310,1367
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,0778
|Açılış
|: 10,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9950
|
10,1698
En Düşük
10,0237
15:23487,05
En Yüksek
|Değişim
|: 1,36%
|| 6,53
|Açılış
|: 487,13
|
|Önceki Kapanış
|: 480,52
|
488,34
En Düşük
480,15
BIST En Aktif Hisseler15:23
|TEZOL
|18,44
|12.535.069
|% 9,96
|
|GARFA
|10,28
|5.314.116
|% 9,95
|
|UNLU
|5,92
|99.766.407
|% 8,03
|
|KLNMA
|23,84
|1.722.137
|% 7,68
|
|GLRYH
|2,59
|10.767.441
|% 7,47
|
|ISKPL
|7,21
|260.113.659
|% -9,99
|
|IHGZT
|1,05
|64.138.769
|% -9,48
|
|KTSKR
|65,95
|21.568.396
|% -8,53
|
|NUGYO
|14,92
|29.447.812
|% -8,01
|
|NIBAS
|10,93
|19.373.587
|% -6,74
|
|THYAO
|12,72
|1.127.668.327
|% 2,00
|
|GARAN
|9,48
|775.811.127
|% -0,21
|
|YEOTK
|53,00
|394.980.053
|% 2,32
|
|YKBNK
|2,48
|329.495.447
|% 0,40
|
|TUPRS
|108,90
|326.758.975
|% 0,74
|
|YKBNK
|2,48
|329.495.447
|% 0,40
|
|THYAO
|12,72
|1.127.668.327
|% 2,00
|
|GARAN
|9,48
|775.811.127
|% -0,21
|
|IHGZT
|1,05
|64.138.769
|% -9,48
|
|KRDMD
|6,81
|294.140.744
|% -0,87
|
|15:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5929
|8,6006
|% 0,88
|
|Euro
|10,1270
|10,1367
|% 0,77
|
|Sterlin
|11,8302
|11,8895
|% 0,94
|
|Frank
|9,2285
|9,2841
|% 0,87
|
|Riyal
|2,2854
|2,2968
|% 0,86
|
|15:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.760
|1.760
|6,41
|
|Altın Gr.
|486
|486
|5,94
|
|Cumhuriyet
|3.220
|3.269
|29,00
|
|Tam
|3.202
|3.283
|28,02
|
|Yarım
|1.548
|1.588
|13,56
|
|Çeyrek
|776
|794
|6,77
|
|Gümüş.Ons
|22,93
|22,95
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,33
|6,34
|0,06
|
|B. Petrol
|75,37
|75,37
|-0,30
|