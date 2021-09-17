***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
17.09.2021 15:11
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon?un ?hisse senedi yoğun fon? olması nedeniyle Fon portföy değerinin en az %80?i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BİST?te işlem gören ihraççı payları, ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmelerinin nakit teminatları, ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı opsiyon sözleşmelerinin primleri ile borsada işlem gören ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı aracı kuruluş varantlarına yatırılır. 7
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964279
BIST
15:311.424
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 5,47
|Açılış
|: 1.424
|
|Önceki Kapanış
|: 1.418
|
1.426
En Düşük
1.415
15:318,5979
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 0,0721
|Açılış
|: 8,5650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5100
|
8,6180
En Düşük
8,5060
15:3110,1348
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,0759
|Açılış
|: 10,0850
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9950
|
10,1698
En Düşük
10,0237
15:31486,57
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 6,05
|Açılış
|: 486,57
|
|Önceki Kapanış
|: 480,52
|
488,34
En Düşük
480,15
BIST En Aktif Hisseler15:31
|TEZOL
|18,44
|12.562.102
|% 9,96
|
|GARFA
|10,28
|5.314.116
|% 9,95
|
|UNLU
|5,93
|100.018.998
|% 8,21
|
|KLNMA
|23,84
|1.722.137
|% 7,68
|
|GLRYH
|2,59
|10.818.495
|% 7,47
|
|ISKPL
|7,21
|260.157.647
|% -9,99
|
|IHGZT
|1,05
|64.157.361
|% -9,48
|
|KTSKR
|66,00
|21.611.065
|% -8,46
|
|NUGYO
|15,04
|29.589.161
|% -7,27
|
|NIBAS
|10,93
|19.379.172
|% -6,74
|
|THYAO
|12,72
|1.132.135.471
|% 2,00
|
|GARAN
|9,47
|781.558.638
|% -0,32
|
|YEOTK
|52,55
|398.001.691
|% 1,45
|
|YKBNK
|2,48
|330.011.582
|% 0,40
|
|TUPRS
|109,10
|328.465.150
|% 0,93
|
|YKBNK
|2,48
|330.011.582
|% 0,40
|
|THYAO
|12,72
|1.132.135.471
|% 2,00
|
|GARAN
|9,47
|781.558.638
|% -0,32
|
|IHGZT
|1,05
|64.157.361
|% -9,48
|
|KRDMD
|6,80
|297.806.820
|% -1,02
|
|15:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5925
|8,5979
|% 0,85
|
|Euro
|10,1238
|10,1348
|% 0,75
|
|Sterlin
|11,8307
|11,8900
|% 0,95
|
|Frank
|9,2278
|9,2834
|% 0,86
|
|Riyal
|2,2858
|2,2972
|% 0,88
|
|15:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.758
|1.758
|3,97
|
|Altın Gr.
|486
|487
|6,05
|
|Cumhuriyet
|3.222
|3.271
|31,00
|
|Tam
|3.205
|3.286
|30,93
|
|Yarım
|1.549
|1.590
|14,96
|
|Çeyrek
|777
|795
|7,48
|
|Gümüş.Ons
|22,83
|22,86
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,32
|6,33
|0,05
|
|B. Petrol
|75,35
|75,35
|-0,32
|
Seans Raporu
15:31
daha fazla
-
15:44OYLUM
Yüzde 7.16 oranında artışla 7.33 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 563, 955 adet işlem
-
15:43GLRYH
Yüzde 7.47 oranında artışla 2.59 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 220, 838 adet işlem
-
15:42
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KOZAA, KRDMD, SASA
-
15:42XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 3, 59 artarak (% 0.29 ) 1, 247
-
15:42
DOCO, AKYHO, OYLUM değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında