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***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

05.10.2021 17:58



***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Ömer Zühtü Topbaş 20.04.2015 2009-..Osmanlı Portföy Yönetimi A.Ş.- Portföy Yöneticisi 30 SPL Düzey 3 Lisansı
Taylan Tatlısu 24.05.2017 2012-..Osmanlı Portföy Yönetimi A.Ş.- Portföy Yöneticisi 21 SPL Düzey 3 Lisansı
Can Tuğrul Kıyıcı 03.08.2021 2021- Osmanlı Portföy Yönetimi A.Ş.-Portföy Yöneticisi 15 SPL3- Türev Araçlar




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967107


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Altın Gr. 502 502 -1,64  
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Tam 3.290 3.373 -1,88  
Yarım 1.590 1.631 -0,91  
Çeyrek 798 816 -0,45  
Gümüş.Ons 22,56 22,59 -0,11  
Gümüş Gr. 6,44 6,45 -0,02  
B. Petrol 82,62 82,62 1,34  
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