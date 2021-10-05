***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
05.10.2021 17:59
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Ömer Zühtü Topbaş 20.04.2015 2009-..Osmanlı Portföy Yönetimi A.Ş.- Portföy Yöneticisi 25 SPL3, Türev Araçları
Mehmet Taylan Tatlısu 24.05.2017 2012-..Osmanlı Portföy Yönetimi A.Ş.- Portföy Yöneticisi 21 SPL3, Türev Araçları
Can Tuğrul Kıyıcı 03.08.2021 2021- Osmanlı Portföy Yönetimi A.Ş.-Portföy Yöneticisi 15 SPL3- Türev Araçlar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967108
BIST
18:051.392
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -2,72
|Açılış
|: 1.396
|
|Önceki Kapanış
|: 1.394
|
1.396
En Düşük
1.389
18:058,8809
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0337
|Açılış
|: 8,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8300
|
8,8927
En Düşük
8,8413
18:0510,3120
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0181
|Açılış
|: 10,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2700
|
10,3330
En Düşük
10,2548
18:05502,13
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -1,58
|Açılış
|: 502,13
|
|Önceki Kapanış
|: 503,71
|
504,51
En Düşük
498,34
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BALAT
|9,07
|869.795
|% 9,81
|
|ALBRK
|1,81
|96.047.224
|% 9,70
|
|ORMA
|28,20
|442.246
|% 8,46
|
|OYYAT
|30,10
|144.413.965
|% 8,04
|
|SNKRN
|30,68
|2.533.105
|% 7,65
|
|BIOEN
|24,30
|172.703.064
|% -10,00
|
|KARYE
|14,90
|109.315.789
|% -9,70
|
|SEYKM
|20,00
|31.076.925
|% -8,34
|
|FORMT
|1,32
|71.159.841
|% -7,69
|
|ISBIR
|61,00
|1.287.948
|% -6,73
|
|MAREN
|9,66
|1.361.868.417
|% -3,88
|
|BIOEN
|24,30
|172.703.064
|% -10,00
|
|GWIND
|3,98
|158.797.958
|% -5,01
|
|OYYAT
|30,10
|144.413.965
|% 8,04
|
|ODAS
|1,44
|141.944.054
|% 0,70
|
|MAREN
|9,66
|1.361.868.417
|% -3,88
|
|ODAS
|1,44
|141.944.054
|% 0,70
|
|FORMT
|1,32
|71.159.841
|% -7,69
|
|GWIND
|3,98
|158.797.958
|% -5,01
|
|KIMMR
|3,29
|50.585.851
|% -2,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8750
|8,8774
|% 0,34
|
|Euro
|10,2829
|10,3124
|% 0,18
|
|Sterlin
|12,0646
|12,1251
|% 0,44
|
|Frank
|9,5351
|9,5925
|% -0,02
|
|Riyal
|2,3596
|2,3714
|% 0,26
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.759
|1.759
|-10,95
|
|Altın Gr.
|502
|502
|-1,76
|
|Cumhuriyet
|3.305
|3.355
|0,00
|
|Tam
|3.290
|3.373
|-1,88
|
|Yarım
|1.590
|1.631
|-0,91
|
|Çeyrek
|798
|816
|-0,45
|
|Gümüş.Ons
|22,54
|22,57
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,43
|6,44
|-0,02
|
|B. Petrol
|82,57
|82,57
|1,29
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58MAREN
Yüzde -4.78 oranında düşüşle 9.57 lira fiyatla işlem gören hissede 126, 057, 246 adet işlem
-
17:57GWIND
Yüzde -3.58 oranında düşüşle 4.04 lira fiyatla işlem gören hissede 36, 718, 898 adet işlem
-
17:56EMKEL
Yüzde -3.31 oranında düşüşle 2.63 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 586, 440 adet işlem
-
17:55FORMT
Yüzde -6.99 oranında düşüşle 1.33 lira fiyatla işlem gören hissede 48, 809, 611 adet işlem
-
17:54XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 97 kaybederek (% -0.08 ) 1, 220