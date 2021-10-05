***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
05.10.2021 18:00
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Ömer Zühtü Topbaş 20.04.2015 2009-..Osmanlı Portföy Yönetimi A.Ş.- Portföy Yöneticisi 25 SPL3,Türev Araçlar
Mehmet Taylan Tatlısu 24.05.2017 2012-..Osmanlı Portföy Yönetimi A.Ş.- Portföy Yöneticisi 21 SPL3,Türev Araçlar
Can Tuğrul Kıyıcı 03.08.2021 2021- Osmanlı Portföy Yönetimi A.Ş.-Portföy Yöneticisi 15 SPL3- Türev Araçlar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967112
BIST
17:481.392
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -2,17
|Açılış
|: 1.396
|
|Önceki Kapanış
|: 1.394
|
1.396
En Düşük
1.389
17:488,8795
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0323
|Açılış
|: 8,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8300
|
8,8795
En Düşük
8,8413
17:4810,2997
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0058
|Açılış
|: 10,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2700
|
10,3188
En Düşük
10,2548
17:48499,31
En Yüksek
|Değişim
|: -0,87%
|| -4,40
|Açılış
|: 499,31
|
|Önceki Kapanış
|: 503,71
|
504,51
En Düşük
498,34
BIST En Aktif Hisseler17:48
|EMNIS
|20,90
|793.761
|% 9,94
|
|KNFRT
|4,54
|52.017.349
|% 9,93
|
|NUGYO
|11,30
|19.734.350
|% 9,92
|
|ALBRK
|1,81
|95.995.838
|% 9,70
|
|PKENT
|3.168,00
|7.245.098
|% 9,62
|
|BIOEN
|24,30
|172.537.192
|% -10,00
|
|HURGZ
|2,25
|38.858.409
|% -10,00
|
|SEYKM
|19,64
|25.297.859
|% -9,99
|
|MARTI
|1,52
|19.109.055
|% -9,52
|
|KARYE
|15,09
|106.896.053
|% -8,55
|
|GARAN
|9,25
|1.366.992.930
|% 0,33
|
|MAREN
|9,63
|1.289.222.026
|% -4,18
|
|TUPRS
|120,10
|1.162.248.895
|% 3,53
|
|THYAO
|14,01
|1.114.899.476
|% 1,01
|
|SISE
|8,12
|488.428.567
|% -0,25
|
|SKBNK
|0,99
|188.132.700
|% 1,02
|
|GARAN
|9,25
|1.366.992.930
|% 0,33
|
|MAREN
|9,63
|1.289.222.026
|% -4,18
|
|YKBNK
|2,38
|295.367.504
|% 0,00
|
|ODAS
|1,44
|118.914.909
|% 0,70
|
|17:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8736
|8,8795
|% 0,37
|
|Euro
|10,2943
|10,2997
|% 0,06
|
|Sterlin
|12,0495
|12,1099
|% 0,32
|
|Frank
|9,5156
|9,5729
|% -0,23
|
|Riyal
|2,3579
|2,3698
|% 0,19
|
|17:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.752
|1.752
|-17,63
|
|Altın Gr.
|500
|500
|-4,01
|
|Cumhuriyet
|3.305
|3.355
|0,00
|
|Tam
|3.290
|3.373
|-1,88
|
|Yarım
|1.590
|1.631
|-0,91
|
|Çeyrek
|798
|816
|-0,45
|
|Gümüş.Ons
|22,51
|22,54
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,42
|6,43
|-0,03
|
|B. Petrol
|82,96
|82,96
|1,68
|
Seans Raporu
17:48
daha fazla
-
17:58MAREN
Yüzde -4.78 oranında düşüşle 9.57 lira fiyatla işlem gören hissede 126, 057, 246 adet işlem
-
17:57GWIND
Yüzde -3.58 oranında düşüşle 4.04 lira fiyatla işlem gören hissede 36, 718, 898 adet işlem
-
17:56EMKEL
Yüzde -3.31 oranında düşüşle 2.63 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 586, 440 adet işlem
-
17:55FORMT
Yüzde -6.99 oranında düşüşle 1.33 lira fiyatla işlem gören hissede 48, 809, 611 adet işlem
-
17:54XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 97 kaybederek (% -0.08 ) 1, 220