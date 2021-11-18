***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
18.11.2021 14:44
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon orta ve uzun vadede TL bazında yüksek getiri sağlamayı hedeflemektedir. Bu hedef doğrultusunda hem yurtiçi hem de yurt dışı ülkeler ile gelişmekte olan ülkelerde TL ve döviz cinsinden para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapabilir. Bununla birlikte, Fon piyasa koşullarına bağlı olarak fon portföyüne yurtiçi ortaklık payları dahil edebilecektir. Fon, olumsuz piyasa koşullarında yatırımcıların uğrayabileceği olası zararları azaltabilmek amacıyla yurtiçi ve yurt dışı ülkeler ile gelişmekte olan ülkelerde, faiz, döviz/kur, kıymetli maden, endeks ve sermaye piyasası araçlarına dayalı kontratlara dayalı vadeli işlem sözleşmelerinde kısa pozisyon alabilir. Yatırım yapılan varlıklar çerçevesinde fonun volatilite aralıklarının karşılık geldiği risk değeri 3 ila 4 arası düzeyde kalacaktır. Yabancı yatırım araçları fon portföyüne dahil edilebilir. Ancak, fon portföyüne dahil edilen yabancı para ve sermaye piyasası araçları fon toplam değerinin %50?si ve fazlası olamaz. 4
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978480
BIST
14:521.728
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 20,49
|Açılış
|: 1.710
|
|Önceki Kapanış
|: 1.707
|
1.730
En Düşük
1.701
14:5210,8645
En Yüksek
|Değişim
|: 2,18%
|| 0,2318
|Açılış
|: 10,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,6200
|
10,9820
En Düşük
10,4466
14:5212,3423
En Yüksek
|Değişim
|: 2,48%
|| 0,2987
|Açılış
|: 12,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 11,9900
|
12,4725
En Düşük
11,7446
14:52650,96
En Yüksek
|Değişim
|: 2,08%
|| 13,24
|Açılış
|: 650,96
|
|Önceki Kapanış
|: 637,72
|
658,96
En Düşük
625,09
BIST En Aktif Hisseler14:52
|TETMT
|190,50
|7.637.910
|% 9,99
|
|PRKAB
|44,76
|164.872.180
|% 9,98
|
|DITAS
|22,92
|16.706.901
|% 9,98
|
|DOBUR
|164,50
|29.994.930
|% 9,96
|
|RALYH
|9,93
|82.906.689
|% 8,17
|
|BASGZ
|15,68
|466.740.550
|% -9,00
|
|GMTAS
|2,40
|7.896.965
|% -8,05
|
|SERVE
|12,00
|115.555
|% -7,62
|
|ISBIR
|46,00
|1.478.574
|% -7,03
|
|DIRIT
|4,58
|271.218
|% -6,15
|
|GARAN
|12,05
|2.368.544.401
|% 1,26
|
|YKBNK
|3,53
|1.501.321.329
|% 4,75
|
|PETKM
|7,80
|1.491.427.221
|% 1,17
|
|SISE
|10,77
|967.510.861
|% 3,36
|
|AKBNK
|7,22
|874.004.567
|% 1,55
|
|YKBNK
|3,53
|1.501.321.329
|% 4,75
|
|GARAN
|12,05
|2.368.544.401
|% 1,26
|
|PETKM
|7,80
|1.491.427.221
|% 1,17
|
|EKGYO
|2,16
|349.888.119
|% -0,92
|
|ADESE
|1,06
|159.789.920
|% -0,93
|
|14:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|10,8606
|10,8645
|% 2,18
|
|Euro
|12,3309
|12,3423
|% 2,48
|
|Sterlin
|14,6402
|14,7136
|% 2,43
|
|Frank
|11,6895
|11,7599
|% 2,50
|
|Riyal
|2,8921
|2,9066
|% 2,41
|
|14:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.863
|1.863
|-3,75
|
|Altın Gr.
|652
|652
|14,10
|
|Cumhuriyet
|4.272
|4.337
|64,00
|
|Tam
|4.281
|4.406
|110,30
|
|Yarım
|2.069
|2.131
|53,36
|
|Çeyrek
|1.038
|1.066
|26,68
|
|Gümüş.Ons
|24,99
|25,01
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|8,74
|8,75
|0,18
|
|B. Petrol
|80,20
|80,20
|-0,08
|
Seans Raporu
14:52
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-
15:06XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 23, 1 artarak (% 1.24 ) 1, 891
-
15:06
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi YKBNK, GARAN, PETKM
-
15:06XU100
Endeks 1, 728 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 21 üstünde . İşlem hacmi 19, 468.00 milyon TL de
-
15:06RALYH
Yüzde 8.39 oranında artışla 9.95 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 589, 761 adet işlem
-
15:05ORCAY
Yüzde 4.53 oranında artışla 13.85 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 295, 942 adet işlem