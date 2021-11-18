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***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

18.11.2021 15:08
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
13:30' a kadar Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve TEFAS a üye fon dağıtım kuruluşları 200 Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde katılma payı alımında kullanılır




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978485


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
TETMT 190,50 7.909.563 % 9,99  
PRKAB 44,76 169.761.270 % 9,98  
DITAS 22,92 16.881.758 % 9,98  
DOBUR 164,50 29.994.930 % 9,96  
MERCN 13,72 92.276.758 % 9,94  
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17:53 Alış Satış %  
Dolar 11,0288 11,0412 % 3,84  
Euro 12,5174 12,5343 % 4,07  
Sterlin 14,7166 14,7904 % 2,97  
Frank 11,7780 11,8489 % 3,27  
Riyal 2,9126 2,9272 % 3,14  
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17:53 Alış Satış %  
Altın Ons 1.863 1.864 -3,46  
Altın Gr. 662 662 24,63  
Cumhuriyet 4.386 4.452 179,00  
Tam 4.357 4.485 188,88  
Yarım 2.106 2.169 91,37  
Çeyrek 1.056 1.085 45,68  
Gümüş.Ons 24,91 24,94 -0,13  
Gümüş Gr. 8,85 8,86 0,29  
B. Petrol 80,98 80,98 0,70  
Seans Raporu 17:53
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