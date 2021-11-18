***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
18.11.2021 15:08
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
13:30' a kadar Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve TEFAS a üye fon dağıtım kuruluşları 200 Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde katılma payı alımında kullanılır
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978485
BIST
17:541.738
En Yüksek
|Değişim
|: 1,83%
|| 31,24
|Açılış
|: 1.710
|
|Önceki Kapanış
|: 1.707
|
1.759
En Düşük
1.698
17:5411,0419
En Yüksek
|Değişim
|: 3,85%
|| 0,4092
|Açılış
|: 11,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,6200
|
11,3093
En Düşük
10,4466
17:5412,5369
En Yüksek
|Değişim
|: 4,10%
|| 0,4933
|Açılış
|: 12,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 11,9900
|
12,8271
En Düşük
11,7446
17:54656,67
En Yüksek
|Değişim
|: 2,97%
|| 18,95
|Açılış
|: 656,67
|
|Önceki Kapanış
|: 637,72
|
675,09
En Düşük
625,09
BIST En Aktif Hisseler17:53
|TETMT
|190,50
|7.909.563
|% 9,99
|
|PRKAB
|44,76
|169.761.270
|% 9,98
|
|DITAS
|22,92
|16.881.758
|% 9,98
|
|DOBUR
|164,50
|29.994.930
|% 9,96
|
|MERCN
|13,72
|92.276.758
|% 9,94
|
|BASGZ
|15,51
|624.880.408
|% -9,98
|
|GMTAS
|2,35
|9.215.114
|% -9,96
|
|AKSGY
|1,81
|72.229.547
|% -9,95
|
|SERVE
|12,00
|115.555
|% -7,62
|
|ISBIR
|46,00
|1.478.574
|% -7,03
|
|GARAN
|12,32
|6.813.950.316
|% 3,53
|
|YKBNK
|3,63
|3.527.297.543
|% 7,72
|
|AKBNK
|7,29
|2.909.623.806
|% 2,53
|
|PETKM
|7,72
|2.570.982.634
|% 0,13
|
|SISE
|11,10
|2.365.906.176
|% 6,53
|
|YKBNK
|3,63
|3.527.297.543
|% 7,72
|
|GARAN
|12,32
|6.813.950.316
|% 3,53
|
|TSKB
|1,58
|654.197.269
|% 0,00
|
|AKBNK
|7,29
|2.909.623.806
|% 2,53
|
|SKBNK
|1,15
|427.522.051
|% 0,00
|
|17:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,0288
|11,0412
|% 3,84
|
|Euro
|12,5174
|12,5343
|% 4,07
|
|Sterlin
|14,7166
|14,7904
|% 2,97
|
|Frank
|11,7780
|11,8489
|% 3,27
|
|Riyal
|2,9126
|2,9272
|% 3,14
|
|17:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.863
|1.864
|-3,46
|
|Altın Gr.
|662
|662
|24,63
|
|Cumhuriyet
|4.386
|4.452
|179,00
|
|Tam
|4.357
|4.485
|188,88
|
|Yarım
|2.106
|2.169
|91,37
|
|Çeyrek
|1.056
|1.085
|45,68
|
|Gümüş.Ons
|24,91
|24,94
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|8,85
|8,86
|0,29
|
|B. Petrol
|80,98
|80,98
|0,70
|
Seans Raporu
17:53
daha fazla
-
17:59YKBNK
Yüzde 7.72 oranında artışla 3.63 lira fiyatla işlem gören hissede 959, 136, 409 adet işlem
-
17:57TSPOR
Yüzde 6.61 oranında artışla 8.22 lira fiyatla işlem gören hissede 135, 574, 219 adet işlem
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 33, 14 artarak (% 2.19 ) 1, 549
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TETMT, MERCN, DOBUR, RALYH, PRKAB, DITAS
-
17:56
Tabandan işlem gören hisse senetleri : BASGZ, AKSGY, GMTAS