***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerTemel Alım Satım BilgileriAlım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler14:00 e kadar Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile TEFAS' a üye olan fon dağıtım kuruluşları 5000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978486BIST