***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
18.11.2021 15:12
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
14:00 e kadar Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile TEFAS' a üye olan fon dağıtım kuruluşları 5000
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978486
BIST
16:321.706
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -1,39
|Açılış
|: 1.710
|
|Önceki Kapanış
|: 1.707
|
1.759
En Düşük
1.701
16:3211,1230
En Yüksek
|Değişim
|: 4,61%
|| 0,4903
|Açılış
|: 11,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,6200
|
11,3093
En Düşük
10,4466
16:3212,6314
En Yüksek
|Değişim
|: 4,88%
|| 0,5878
|Açılış
|: 12,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 11,9900
|
12,8271
En Düşük
11,7446
16:32673,79
En Yüksek
|Değişim
|: 5,66%
|| 36,07
|Açılış
|: 673,79
|
|Önceki Kapanış
|: 637,72
|
675,09
En Düşük
625,09
BIST En Aktif Hisseler16:32
|TETMT
|190,50
|7.891.656
|% 9,99
|
|PRKAB
|44,76
|167.807.406
|% 9,98
|
|DITAS
|22,92
|16.786.571
|% 9,98
|
|DOBUR
|164,50
|29.994.930
|% 9,96
|
|MERCN
|13,72
|90.915.555
|% 9,94
|
|BASGZ
|15,51
|609.889.206
|% -9,98
|
|GMTAS
|2,35
|9.098.039
|% -9,96
|
|AKSGY
|1,83
|50.569.427
|% -8,96
|
|SERVE
|12,00
|115.555
|% -7,62
|
|ISBIR
|46,00
|1.478.574
|% -7,03
|
|GARAN
|12,09
|4.994.830.337
|% 1,60
|
|YKBNK
|3,58
|2.675.703.967
|% 6,23
|
|AKBNK
|7,18
|2.308.961.263
|% 0,98
|
|PETKM
|7,71
|2.144.676.658
|% 0,00
|
|SISE
|11,00
|1.854.657.907
|% 5,57
|
|YKBNK
|3,58
|2.675.703.967
|% 6,23
|
|GARAN
|12,09
|4.994.830.337
|% 1,60
|
|AKBNK
|7,18
|2.308.961.263
|% 0,98
|
|TSKB
|1,59
|500.520.644
|% 0,63
|
|EKGYO
|2,15
|651.949.491
|% -1,38
|
|16:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,1089
|11,1230
|% 4,61
|
|Euro
|12,6089
|12,6314
|% 4,88
|
|Sterlin
|15,1412
|15,2172
|% 5,94
|
|Frank
|12,1187
|12,1917
|% 6,26
|
|Riyal
|3,0008
|3,0159
|% 6,26
|
|16:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.865
|1.866
|-1,51
|
|Altın Gr.
|674
|674
|36,07
|
|Cumhuriyet
|4.384
|4.450
|177,00
|
|Tam
|4.425
|4.554
|258,17
|
|Yarım
|2.109
|2.164
|86,00
|
|Çeyrek
|1.072
|1.101
|62,07
|
|Gümüş.Ons
|24,97
|25,00
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|8,96
|8,97
|0,40
|
|B. Petrol
|80,32
|80,32
|0,04
|
Seans Raporu
16:32
daha fazla
-
16:46XU100
Endeks 1, 721 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 83 üstünde . İşlem hacmi 35, 304.00 milyon TL de
-
16:43GLDTR
Yüzde 4.76 oranında artışla 58.52 lira fiyatla işlem gören hissede 748, 982 adet işlem
-
16:42BERA
Yüzde 6.05 oranında artışla 10.69 lira fiyatla işlem gören hissede 30, 067, 076 adet işlem
-
16:41XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 31, 03 artarak (% 2.05 ) 1, 547
-
16:41
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MERCN, RALYH, TETMT, DOBUR, PRKAB, DITAS