***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
09.03.2022 13:55
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon, uzun vadede mutlak getiri odaklı olup ana yatırım stratejisi, piyasa koşullarına göre varlık dağılımı ve seçimini aktif olarak değiştirerek faiz ve sermaye kazancı elde etmektir. Fon, %40 oranını aşmayacak şekilde hisse senedine de yatırım yapabilir. Kısa ve orta vadede spot ve türev piyasalardaki yatırım fırsatlarını değerlendirecek olup riskten korunma ya da getiriyi artırmak amaçlı türev araçlar kullanılabilir. 5
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008681
BIST
13:452.044
En Yüksek
|Değişim
|: 1,63%
|| 32,72
|Açılış
|: 2.036
|
|Önceki Kapanış
|: 2.011
|
2.055
En Düşük
2.033
13:4514,6354
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 0,1848
|Açılış
|: 14,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 14,5300
|
14,6679
En Düşük
14,4349
13:4516,0857
En Yüksek
|Değişim
|: 1,78%
|| 0,2813
|Açılış
|: 16,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8600
|
16,1180
En Düşük
15,7698
13:45948,12
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -5,89
|Açılış
|: 948,12
|
|Önceki Kapanış
|: 954,01
|
965,22
En Düşük
943,48
BIST En Aktif Hisseler13:43
|GZNMI
|16,94
|402.986
|% 10,00
|
|GRSEL
|9,07
|354.964
|% 9,94
|
|SASA
|55,60
|1.756.141.481
|% 9,56
|
|ROYAL
|3,60
|805.097
|% 9,09
|
|ISGYO
|8,14
|188.006.939
|% 8,24
|
|SERVE
|15,30
|183.510
|% -9,95
|
|ISBTR
|60.000,00
|184.000
|% -6,25
|
|PAMEL
|100,00
|6.183.443
|% -5,48
|
|EDIP
|3,39
|7.516.234
|% -4,78
|
|RYSAS
|4,37
|6.822.936
|% -4,59
|
|THYAO
|25,98
|3.267.522.916
|% 2,69
|
|KRDMD
|14,77
|1.771.864.908
|% 1,23
|
|SASA
|55,60
|1.756.141.481
|% 9,56
|
|KOZAL
|142,70
|1.550.883.897
|% -1,31
|
|SISE
|13,37
|1.187.433.019
|% 3,56
|
|ODAS
|1,47
|215.092.141
|% 3,52
|
|THYAO
|25,98
|3.267.522.916
|% 2,69
|
|YKBNK
|3,67
|442.416.266
|% 1,38
|
|KRDMD
|14,77
|1.771.864.908
|% 1,23
|
|SISE
|13,37
|1.187.433.019
|% 3,56
|
|13:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6282
|14,6321
|% 1,26
|
|Euro
|16,0611
|16,0854
|% 1,78
|
|Sterlin
|19,2191
|19,3155
|% 1,77
|
|Frank
|15,7055
|15,8002
|% 1,32
|
|Riyal
|3,8864
|3,9059
|% 1,15
|
|13:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.016
|2.017
|-34,46
|
|Altın Gr.
|949
|949
|-4,94
|
|Cumhuriyet
|6.281
|6.376
|33,00
|
|Tam
|6.260
|6.422
|44,47
|
|Yarım
|3.026
|3.106
|21,51
|
|Çeyrek
|1.518
|1.553
|10,75
|
|Gümüş.Ons
|26,22
|26,26
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|12,35
|12,37
|0,08
|
|B. Petrol
|127
|127
|-0,96
|