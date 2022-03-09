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***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

09.03.2022 13:55
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon, uzun vadede mutlak getiri odaklı olup ana yatırım stratejisi, piyasa koşullarına göre varlık dağılımı ve seçimini aktif olarak değiştirerek faiz ve sermaye kazancı elde etmektir. Fon, %40 oranını aşmayacak şekilde hisse senedine de yatırım yapabilir. Kısa ve orta vadede spot ve türev piyasalardaki yatırım fırsatlarını değerlendirecek olup riskten korunma ya da getiriyi artırmak amaçlı türev araçlar kullanılabilir. 5




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008681


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BIST En Aktif Hisseler13:43
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
GZNMI 16,94 402.986 % 10,00  
GRSEL 9,07 354.964 % 9,94  
SASA 55,60 1.756.141.481 % 9,56  
ROYAL 3,60 805.097 % 9,09  
ISGYO 8,14 188.006.939 % 8,24  
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13:43 Alış Satış %  
Dolar 14,6282 14,6321 % 1,26  
Euro 16,0611 16,0854 % 1,78  
Sterlin 19,2191 19,3155 % 1,77  
Frank 15,7055 15,8002 % 1,32  
Riyal 3,8864 3,9059 % 1,15  
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13:43 Alış Satış %  
Altın Ons 2.016 2.017 -34,46  
Altın Gr. 949 949 -4,94  
Cumhuriyet 6.281 6.376 33,00  
Tam 6.260 6.422 44,47  
Yarım 3.026 3.106 21,51  
Çeyrek 1.518 1.553 10,75  
Gümüş.Ons 26,22 26,26 -0,20  
Gümüş Gr. 12,35 12,37 0,08  
B. Petrol 127 127 -0,96  
Seans Raporu 13:43
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