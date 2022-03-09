***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
09.03.2022 13:56
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fonun yatırım stratejisi ağırlıklı olarak küresel hisse senetleri piyasalarına yatırım yaparak orta ve uzun vadede getiri elde etmektir. Fon portföyüne dahil edilen yabancı para ve sermaye piyasası araçları fon toplam değerinin %80?i ve fazlası olamaz. Yerli ve yabancı ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçlarına yapılan yatırım fon toplam değerinin olarak %80?i ve daha fazlası olmayacaktır. 6
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008682
BIST
13:492.046
En Yüksek
|Değişim
|: 1,70%
|| 34,23
|Açılış
|: 2.036
|
|Önceki Kapanış
|: 2.011
|
2.055
En Düşük
2.033
13:4914,6396
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 0,1890
|Açılış
|: 14,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 14,5300
|
14,6679
En Düşük
14,4349
13:4916,0852
En Yüksek
|Değişim
|: 1,78%
|| 0,2808
|Açılış
|: 16,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8600
|
16,1180
En Düşük
15,7698
13:49947,63
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -6,38
|Açılış
|: 947,63
|
|Önceki Kapanış
|: 954,01
|
965,22
En Düşük
943,48
BIST En Aktif Hisseler13:49
|GZNMI
|16,94
|403.003
|% 10,00
|
|GRSEL
|9,07
|357.757
|% 9,94
|
|SASA
|55,65
|1.763.418.095
|% 9,66
|
|ROYAL
|3,60
|805.097
|% 9,09
|
|DOGUB
|3,67
|10.260.196
|% 8,58
|
|SERVE
|15,30
|183.510
|% -9,95
|
|ISBTR
|60.000,00
|184.000
|% -6,25
|
|EDIP
|3,35
|7.655.283
|% -5,90
|
|PAMEL
|100,50
|6.325.633
|% -5,01
|
|EUHOL
|2,80
|10.617.011
|% -4,76
|
|THYAO
|26,12
|3.314.057.520
|% 3,24
|
|KRDMD
|14,73
|1.800.012.307
|% 0,96
|
|SASA
|55,65
|1.763.418.095
|% 9,66
|
|KOZAL
|142,80
|1.555.562.991
|% -1,24
|
|SISE
|13,37
|1.192.933.866
|% 3,56
|
|ODAS
|1,49
|224.307.311
|% 4,93
|
|THYAO
|26,12
|3.314.057.520
|% 3,24
|
|YKBNK
|3,68
|448.853.071
|% 1,66
|
|KRDMD
|14,73
|1.800.012.307
|% 0,96
|
|SISE
|13,37
|1.192.933.866
|% 3,56
|
|13:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6287
|14,6396
|% 1,31
|
|Euro
|16,0482
|16,0852
|% 1,78
|
|Sterlin
|19,2183
|19,3147
|% 1,76
|
|Frank
|15,7136
|15,8082
|% 1,37
|
|Riyal
|3,8888
|3,9083
|% 1,21
|
|13:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.011
|2.012
|-39,62
|
|Altın Gr.
|947
|948
|-6,38
|
|Cumhuriyet
|6.290
|6.385
|42,00
|
|Tam
|6.255
|6.416
|38,92
|
|Yarım
|3.023
|3.104
|18,83
|
|Çeyrek
|1.516
|1.552
|9,41
|
|Gümüş.Ons
|26,06
|26,10
|-0,36
|
|Gümüş Gr.
|12,27
|12,29
|0,00
|
|B. Petrol
|125
|125
|-2,60
|