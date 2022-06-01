***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Yatırım Stratejisi ve Risk DeğeriYatırım Stratejisi Risk DeğeriFon'un yatırım stratejisi uyarınca Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak TL cinsi kamu ve özel sektör borçlanma araçları ile yerli kamu ve özel sektör kira sertifikalarına yatırılır ve fon portföyünün aylık ağırlıklı ortalama vadesi 25-90 gün aralığındandır. Bununla birlikte fon toplam değerinin asgari %51'i özel sektör borçlanma araçlarına yatırılacak olup, özel sektör borçlanma araçlarının fon toplam değerine oranı %80 ve üzeri olamaz. Fon portföyüne vadesi hesaplanamayan yatırım araçları dahil edilemez. Fon portföyüne sadece TL cinsi varlıklar ve işlemler dahil edilecektir 2http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033921BIST