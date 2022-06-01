Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

01.06.2022 15:56
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon'un yatırım stratejisi uyarınca Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak TL cinsi kamu ve özel sektör borçlanma araçları ile yerli kamu ve özel sektör kira sertifikalarına yatırılır ve fon portföyünün aylık ağırlıklı ortalama vadesi 25-90 gün aralığındandır. Bununla birlikte fon toplam değerinin asgari %51'i özel sektör borçlanma araçlarına yatırılacak olup, özel sektör borçlanma araçlarının fon toplam değerine oranı %80 ve üzeri olamaz. Fon portföyüne vadesi hesaplanamayan yatırım araçları dahil edilemez. Fon portföyüne sadece TL cinsi varlıklar ve işlemler dahil edilecektir 2




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033921


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:232.576
Değişim :  1,15% |  29,40
Açılış :  2.554  
Önceki Kapanış :  2.547  
En Yüksek
2.586 En Düşük
2.554
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:21
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
PENTA 496,60 81.301.647 % 9,99  
OZRDN 12,91 2.271.361 % 9,97  
MZHLD 80,55 17.974.646 % 9,97  
IHLGM 0,78 37.584.786 % 9,86  
OZGYO 2,57 197.930.517 % 9,36  
daha fazla
17:21 Alış Satış %  
Dolar 16,4166 16,4263 % 0,19  
Euro 17,5395 17,5593 % -0,35  
Sterlin 20,4935 20,5963 % -0,59  
Frank 16,9787 17,0809 % -0,29  
Riyal 4,3685 4,3904 % 0,16  
daha fazla
17:21 Alış Satış %  
Altın Ons 1.841 1.841 3,55  
Altın Gr. 974 974 4,82  
Cumhuriyet 6.500 6.598 23,00  
Tam 6.463 6.626 23,25  
Yarım 3.124 3.205 11,25  
Çeyrek 1.567 1.603 5,63  
Gümüş.Ons 21,75 21,78 0,21  
Gümüş Gr. 11,50 11,51 0,13  
B. Petrol 118 118 2,10  
Seans Raporu 17:21
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru