***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
01.06.2022 15:56
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon'un yatırım stratejisi uyarınca Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak TL cinsi kamu ve özel sektör borçlanma araçları ile yerli kamu ve özel sektör kira sertifikalarına yatırılır ve fon portföyünün aylık ağırlıklı ortalama vadesi 25-90 gün aralığındandır. Bununla birlikte fon toplam değerinin asgari %51'i özel sektör borçlanma araçlarına yatırılacak olup, özel sektör borçlanma araçlarının fon toplam değerine oranı %80 ve üzeri olamaz. Fon portföyüne vadesi hesaplanamayan yatırım araçları dahil edilemez. Fon portföyüne sadece TL cinsi varlıklar ve işlemler dahil edilecektir 2
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033921
BIST
17:232.576
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 29,40
|Açılış
|: 2.554
|
|Önceki Kapanış
|: 2.547
|
2.586
En Düşük
2.554
17:2316,4254
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0300
|Açılış
|: 16,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,4050
|
16,4574
En Düşük
16,3733
17:2317,5829
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0388
|Açılış
|: 17,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5300
|
17,7060
En Düşük
17,5251
17:23972,47
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 3,08
|Açılış
|: 972,47
|
|Önceki Kapanış
|: 969,39
|
977,60
En Düşük
963,95
BIST En Aktif Hisseler17:21
|PENTA
|496,60
|81.301.647
|% 9,99
|
|OZRDN
|12,91
|2.271.361
|% 9,97
|
|MZHLD
|80,55
|17.974.646
|% 9,97
|
|IHLGM
|0,78
|37.584.786
|% 9,86
|
|OZGYO
|2,57
|197.930.517
|% 9,36
|
|PSGYO
|12,96
|254.583.404
|% -10,00
|
|AVGYO
|2,80
|33.906.331
|% -9,97
|
|MEPET
|3,21
|24.641.636
|% -8,55
|
|AVTUR
|2,17
|2.342.362
|% -6,06
|
|METRO
|1,12
|74.107.770
|% -5,88
|
|THYAO
|49,66
|3.445.089.950
|% -0,48
|
|SASA
|38,12
|1.847.086.511
|% 4,50
|
|KRDMD
|14,98
|1.617.250.620
|% 1,90
|
|GARAN
|15,06
|1.576.712.095
|% 3,51
|
|SISE
|21,14
|1.492.714.264
|% 0,76
|
|EKGYO
|2,84
|1.001.376.413
|% -1,05
|
|YKBNK
|4,75
|1.280.727.604
|% 3,04
|
|DOHOL
|4,02
|993.974.931
|% 0,25
|
|KARSN
|7,23
|1.249.009.095
|% 3,43
|
|AKBNK
|8,50
|1.376.946.464
|% 1,67
|
|17:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,4166
|16,4263
|% 0,19
|
|Euro
|17,5395
|17,5593
|% -0,35
|
|Sterlin
|20,4935
|20,5963
|% -0,59
|
|Frank
|16,9787
|17,0809
|% -0,29
|
|Riyal
|4,3685
|4,3904
|% 0,16
|
|17:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.841
|1.841
|3,55
|
|Altın Gr.
|974
|974
|4,82
|
|Cumhuriyet
|6.500
|6.598
|23,00
|
|Tam
|6.463
|6.626
|23,25
|
|Yarım
|3.124
|3.205
|11,25
|
|Çeyrek
|1.567
|1.603
|5,63
|
|Gümüş.Ons
|21,75
|21,78
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|11,50
|11,51
|0,13
|
|B. Petrol
|118
|118
|2,10
|