***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Yatırım Stratejisi ve Risk DeğeriYatırım Stratejisi Risk DeğeriFonun yönetim stratejisi, Borsa İstanbul'da işlem gören ortaklık paylarında, varantlarda ve Borsa İstanbul'da işlem gören türev ürünlerde uzun ve/veya kısa pozisyon alarak mutlak getiri elde etmektir. Bu süreçte fon, oluşan pozisyon risklerini uygun gördüğü yurtiçi ve yurtdışı finansal ürünler yardımıyla hedge etmeyi amaçlamaktadır. Fonun ana yatırım stratejisine uygun olarak, piyasa ve varlıklarda meydan gelen dalgalanmalardan yararlanmak için farklı para ve sermaye piyasası araçlarında eş zamanlı uzun veya kısa pozisyonlar alınabilir. Fon herhangi bir menkul kıymete doğrudan veya türev araçlar vasıtası ile dolaylı yatırım yapabilir. Fon portföyüne sadece TL cinsi varlıklar ve işlemler dahil edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038304BIST