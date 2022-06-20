***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
20.06.2022 17:51
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fonun yönetim stratejisi, Borsa İstanbul'da işlem gören ortaklık paylarında, varantlarda ve Borsa İstanbul'da işlem gören türev ürünlerde uzun ve/veya kısa pozisyon alarak mutlak getiri elde etmektir. Bu süreçte fon, oluşan pozisyon risklerini uygun gördüğü yurtiçi ve yurtdışı finansal ürünler yardımıyla hedge etmeyi amaçlamaktadır. Fonun ana yatırım stratejisine uygun olarak, piyasa ve varlıklarda meydan gelen dalgalanmalardan yararlanmak için farklı para ve sermaye piyasası araçlarında eş zamanlı uzun veya kısa pozisyonlar alınabilir. Fon herhangi bir menkul kıymete doğrudan veya türev araçlar vasıtası ile dolaylı yatırım yapabilir. Fon portföyüne sadece TL cinsi varlıklar ve işlemler dahil edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038304
BIST
17:512.534
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,82
|Açılış
|: 2.549
|
|Önceki Kapanış
|: 2.533
|
2.555
En Düşük
2.511
17:5117,3333
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0083
|Açılış
|: 17,3250
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3330
|
17,3931
En Düşük
17,2675
17:5118,2628
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0773
|Açılış
|: 18,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1900
|
18,3525
En Düşük
18,0996
17:511.024,79
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,08
|Açılış
|: 1.024,79
|
|Önceki Kapanış
|: 1.024,88
|
1.030,69
En Düşük
1.020,22
BIST En Aktif Hisseler17:49
|EGEEN
|2.205,50
|193.119.149
|% 10,00
|
|ORMA
|31,46
|642.256
|% 10,00
|
|LIDFA
|11,66
|3.822.218
|% 10,00
|
|DOKTA
|26,46
|3.825.041
|% 9,98
|
|ULUSE
|167,60
|29.620.491
|% 9,97
|
|BRKO
|1,35
|1.699.842
|% -6,25
|
|ISDMR
|23,62
|150.034.692
|% -5,90
|
|DOBUR
|44,74
|1.075.268
|% -5,25
|
|YONGA
|19,90
|148.174
|% -4,78
|
|HUBVC
|8,16
|18.499.364
|% -4,56
|
|THYAO
|50,75
|6.942.828.541
|% 5,33
|
|EREGL
|27,74
|4.425.808.712
|% -3,81
|
|SISE
|22,28
|1.729.799.300
|% 1,74
|
|SASA
|45,40
|1.526.249.572
|% -1,39
|
|TUPRS
|260,40
|1.153.713.258
|% -2,98
|
|ODAS
|3,10
|912.787.525
|% 5,80
|
|YKBNK
|4,88
|929.982.136
|% 0,00
|
|DOHOL
|4,06
|715.419.970
|% 2,53
|
|EREGL
|27,74
|4.425.808.712
|% -3,81
|
|THYAO
|50,75
|6.942.828.541
|% 5,33
|
|17:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3266
|17,3340
|% 0,05
|
|Euro
|18,2488
|18,2656
|% 0,44
|
|Sterlin
|21,1618
|21,2680
|% 0,23
|
|Frank
|17,8470
|17,9545
|% 0,37
|
|Riyal
|4,6063
|4,6294
|% 0,06
|
|17:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.838
|1.839
|-1,11
|
|Altın Gr.
|1.025
|1.025
|-0,20
|
|Cumhuriyet
|6.807
|6.910
|-17,00
|
|Tam
|6.789
|6.901
|-65,00
|
|Yarım
|3.333
|3.375
|-32,00
|
|Çeyrek
|1.669
|1.687
|-16,00
|
|Gümüş.Ons
|21,61
|21,63
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|12,03
|12,05
|-0,04
|
|B. Petrol
|113
|113
|-0,32
|
Seans Raporu
17:49
daha fazla
-
17:59XU100
Endeks 2, 538 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 18 üstünde . İşlem hacmi 35, 901.00 milyon TL de
-
17:59IMASM
Yüzde 8.33 oranında artışla 52.80 lira fiyatla işlem gören hissede 203, 107 adet işlem
-
17:58KUTPO
Yüzde 6.19 oranında artışla 47.00 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 436, 383 adet işlem
-
17:57MNDRS
Yüzde 4.84 oranında artışla 3.25 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 652, 552 adet işlem
-
17:56GUBRF
Yüzde 4.87 oranında artışla 75.40 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 612, 758 adet işlem