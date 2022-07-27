***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
27.07.2022 17:13
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü FON SEPETİ
ISIN Kodu TRYOSMP00193
Fonun Süresi SÜRESİZDİR
Fonun Halka Arz Tarihi
İhraç Sıra Numarası Halka Arz Tarihi
01.08.2022
Portföy Yöneticisi Kuruluş
İhraç Sıra Numarası Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı
OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
13:30 a kadar TEFAS, Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler
Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler
www.osmanliportfoy.com.tr
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Ri
17:042.548
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 11,02
|Açılış
|: 2.551
|
|Önceki Kapanış
|: 2.537
|
2.554
En Düşük
2.532
17:0417,9264
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0684
|Açılış
|: 18,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9550
|
17,9370
En Düşük
17,8322
17:0418,1874
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0974
|Açılış
|: 18,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1900
|
18,2550
En Düşük
18,0653
17:04988,76
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 2,78
|Açılış
|: 988,76
|
|Önceki Kapanış
|: 985,98
|
993,04
En Düşük
984,04
BIST En Aktif Hisseler17:02
|CMENT
|34,10
|1.362.515
|% 10,00
|
|YEOTK
|93,05
|138.468.195
|% 9,99
|
|EMNIS
|36,32
|1.509.373
|% 9,99
|
|TMSN
|42,96
|416.089.609
|% 9,98
|
|IMASM
|71,65
|21.075.479
|% 9,98
|
|PEGYO
|2,31
|61.695.806
|% -9,41
|
|ESCOM
|21,40
|25.328.342
|% -4,12
|
|SNKRN
|17,74
|365.867
|% -4,11
|
|DESPC
|11,24
|9.524.271
|% -3,77
|
|SUMAS
|69,80
|100.142
|% -3,72
|
|THYAO
|49,88
|3.220.011.145
|% 1,80
|
|YKBNK
|4,75
|1.042.693.088
|% 0,00
|
|SISE
|21,16
|932.262.234
|% 0,57
|
|EKGYO
|3,21
|905.534.910
|% 0,63
|
|TOASO
|69,65
|778.108.977
|% 2,88
|
|EKGYO
|3,21
|905.534.910
|% 0,63
|
|SKBNK
|1,60
|395.804.295
|% 3,90
|
|YKBNK
|4,75
|1.042.693.088
|% 0,00
|
|TSKB
|2,62
|467.618.358
|% 4,80
|
|ADESE
|0,83
|125.125.111
|% 3,75
|
|17:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9218
|17,9315
|% 0,41
|
|Euro
|18,1771
|18,1992
|% 0,60
|
|Sterlin
|21,5189
|21,6268
|% 0,48
|
|Frank
|18,5492
|18,6609
|% 0,45
|
|Riyal
|4,7577
|4,7816
|% 0,43
|
|17:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.715
|1.715
|-2,41
|
|Altın Gr.
|989
|989
|2,74
|
|Cumhuriyet
|6.633
|6.733
|7,00
|
|Tam
|6.658
|6.721
|8,00
|
|Yarım
|3.244
|3.286
|4,00
|
|Çeyrek
|1.627
|1.642
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|18,49
|18,51
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|10,66
|10,68
|-0,02
|
|B. Petrol
|100
|100
|0,96
|
Seans Raporu
17:02
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-
17:17ANGEN
Yüzde 6.45 oranında artışla 35.34 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 735, 212 adet işlem
-
17:16XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 5, 25 artarak (% 0.19 ) 2, 706
-
17:16XU100
Endeks 2, 548 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 41 üstünde . İşlem hacmi 22, 617.00 milyon TL de
-
17:16ORCAY
Yüzde 6.45 oranında artışla 18.31 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 269, 529 adet işlem
-
17:15SERVE
Yüzde 5.10 oranında artışla 33.00 lira fiyatla işlem gören hissede 30, 742 adet işlem