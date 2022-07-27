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***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

27.07.2022 17:13
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü FON SEPETİ
ISIN Kodu TRYOSMP00193
Fonun Süresi SÜRESİZDİR

Fonun Halka Arz Tarihi
İhraç Sıra Numarası Halka Arz Tarihi
01.08.2022

Portföy Yöneticisi Kuruluş
İhraç Sıra Numarası Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı
OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
13:30 a kadar TEFAS, Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler
Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler
www.osmanliportfoy.com.tr

Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Ri
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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
CMENT 34,10 1.362.515 % 10,00  
YEOTK 93,05 138.468.195 % 9,99  
EMNIS 36,32 1.509.373 % 9,99  
TMSN 42,96 416.089.609 % 9,98  
IMASM 71,65 21.075.479 % 9,98  
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17:02 Alış Satış %  
Dolar 17,9218 17,9315 % 0,41  
Euro 18,1771 18,1992 % 0,60  
Sterlin 21,5189 21,6268 % 0,48  
Frank 18,5492 18,6609 % 0,45  
Riyal 4,7577 4,7816 % 0,43  
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17:02 Alış Satış %  
Altın Ons 1.715 1.715 -2,41  
Altın Gr. 989 989 2,74  
Cumhuriyet 6.633 6.733 7,00  
Tam 6.658 6.721 8,00  
Yarım 3.244 3.286 4,00  
Çeyrek 1.627 1.642 2,00  
Gümüş.Ons 18,49 18,51 -0,12  
Gümüş Gr. 10,66 10,68 -0,02  
B. Petrol 100 100 0,96  
Seans Raporu 17:02
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