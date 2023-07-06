***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Yatırım Stratejisi ve Risk DeğeriYatırım Stratejisi Risk DeğeriFon?un yatırım stratejisi: Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak, yatırım fonları ve borsa yatırım fonlarının katılma paylarına yatırılır. Fonun yönetiminde orta ve uzun vadede TL bazında yüksek düzeyde getiri oynaklığına sahip bir varlık dağılımıyla azami getiri elde edilmesi hedeflenir. Fon, risk değeri 5 ila 7 arasında olacak şekilde yönetilir. 6http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1166430BIST