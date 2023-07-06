***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Yatırım Stratejisi ve Risk DeğeriYatırım Stratejisi Risk DeğeriFon?un yatırım stratejisi: Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak, yatırım fonları ve borsa yatırım fonlarının katılma paylarına yatırılır. Fonun yönetiminde TL bazında düşük-orta düzeyde getiri oynaklığına sahip dengeli bir varlık dağılımıyla mevduat getirisinin üzerinde ve risk seviyesine denk bir azami getiri elde edilmesi hedeflenir. Fon, risk değeri 3 ila 4 arasında olacak şekilde yönetilir. Fon portföyüne eklenecek fonların tespitinde ilgili fonların yatırım yaptıkları varlık grubu ve temanın yanı sıra benzer niteliklere sahip diğer yatırım fonlarıyla karşılaştırıldığında daha yüksek getiri potansiyeline sahip olup olmadıkları ve masraf yapıları (komisyon ve kesintiler) göz önünde bulundurulur. 4http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1166431BIST