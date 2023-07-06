***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
06.07.2023 17:28
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon?un yatırım stratejisi: Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak, yatırım fonları ve borsa yatırım fonlarının katılma paylarına yatırılır. Fonun yönetiminde TL bazında düşük-orta düzeyde getiri oynaklığına sahip dengeli bir varlık dağılımıyla mevduat getirisinin üzerinde ve risk seviyesine denk bir azami getiri elde edilmesi hedeflenir. Fon, risk değeri 3 ila 4 arasında olacak şekilde yönetilir. Fon portföyüne eklenecek fonların tespitinde ilgili fonların yatırım yaptıkları varlık grubu ve temanın yanı sıra benzer niteliklere sahip diğer yatırım fonlarıyla karşılaştırıldığında daha yüksek getiri potansiyeline sahip olup olmadıkları ve masraf yapıları (komisyon ve kesintiler) göz önünde bulundurulur. 4
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1166431
BIST
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17:506.156
En Düşük
|Değişim
|: 0,80%
|| 48,98
|Açılış
|: 6.135
|
|Önceki Kapanış
|: 6.107
|
6.124
En Yüksek
6.208
17:5026,0721
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0051
|Açılış
|: 76,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 76,6500
|
26,3537
En Düşük
25,7997
17:5028,4112
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,1339
|Açılış
|: 13,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 13,3100
|
28,6615
En Düşük
28,0530
17:5018,98
En Yüksek
|Değişim
|: -2,18%
|| -0,42
|Açılış
|: 18,98
|
|Önceki Kapanış
|: 19,40
|
19,61
En Düşük
18,87
BIST En Aktif Hisseler17:48
|POLTK
|2.881,90
|66.239.188
|% 10,00
|
|YYLGD
|31,68
|222.537.812
|% 10,00
|
|GRNYO
|7,81
|92.034.027
|% 10,00
|
|TETMT
|267,40
|22.192.902
|% 10,00
|
|RAYSG
|33,88
|74.213.596
|% 10,00
|
|AVHOL
|118,30
|38.195.141
|% -9,97
|
|IHAAS
|33,86
|113.125.556
|% -7,54
|
|MERIT
|50,60
|60.748.191
|% -5,60
|
|ATLAS
|4,02
|29.358.099
|% -3,37
|
|ETILR
|14,27
|68.905.134
|% -3,25
|
|THYAO
|217,80
|10.130.869.291
|% 0,60
|
|TUPRS
|87,80
|4.571.976.186
|% 3,72
|
|SISE
|46,76
|4.078.527.371
|% 1,26
|
|EKGYO
|7,92
|3.627.047.182
|% 1,15
|
|YKBNK
|13,06
|3.471.669.524
|% -1,51
|
|EKGYO
|7,92
|3.627.047.182
|% 1,15
|
|YKBNK
|13,06
|3.471.669.524
|% -1,51
|
|ZOREN
|3,53
|747.189.425
|% 0,28
|
|ISCTR
|14,02
|2.513.354.479
|% -1,61
|
|ODAS
|8,31
|1.427.651.179
|% 5,59
|
|17:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,0620
|26,0683
|% 0,00
|
|Euro
|28,3087
|28,3976
|% 0,43
|
|Sterlin
|32,9111
|33,0761
|% -0,35
|
|Frank
|28,8494
|29,0232
|% -0,17
|
|Riyal
|6,9201
|6,9549
|% -0,16
|
|17:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.905
|1.905
|-10,54
|
|Altın Gr.
|1.593
|1.594
|-12,08
|
|Cumhuriyet
|10.758
|10.921
|-14,00
|
|Tam
|10.359
|10.593
|-1,00
|
|Yarım
|5.188
|5.321
|0,00
|
|Çeyrek
|2.602
|2.660
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|22,60
|22,62
|-0,51
|
|Gümüş Gr.
|18,86
|18,88
|-0,52
|
|B. Petrol
|75,16
|75,16
|-1,49
|
Seans Raporu
17:48
daha fazla
-
17:59ALMAD
Yüzde 9.85 oranında artışla 5.69 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 019, 382 adet işlem
-
17:58KAPLM
Yüzde 9.95 oranında artışla 100.00 lira fiyatla işlem gören hissede 387, 700 adet işlem
-
17:57GRNYO
Yüzde 10.00 oranında artışla 7.81 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 255, 594 adet işlem
-
17:56XU100
Endeks 6, 167 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 98 üstünde . İşlem hacmi 100, 336.00 milyon TL de
-
17:55PRKAB
Yüzde 6.88 oranında artışla 30.14 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 760, 090 adet işlem