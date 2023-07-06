***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
06.07.2023 17:29
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fonun yatırım amacı yatırım stratejisine uygun olarak BIST?te işlem gören ortaklık paylarından portföy oluşturarak PYŞ Tebliği ve ilkeleri doğrultusunda uzun vadeli yatırımlar ile katma değer oluşturmaktır. Hisse senedi seçim kriteri temel analiz odaklı araştırmaya dayalı olup orta ve uzun vadede temettü ödeyen ve büyüme odaklı şirket hisse senetleri tercih edilir. Fon?un ?hisse senedi yoğun fon? olması nedeniyle Fon portföy değerinin en az %80?i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BİST?te işlem gören ihraççı payları, ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmelerinin nakit teminatları, ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı opsiyon sözleşmelerinin primleri ile borsada işlem gören ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı aracı kuruluş varantlarına yatırılır. 7
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1166433
BIST
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17:506.158
En Düşük
|Değişim
|: 0,83%
|| 50,77
|Açılış
|: 6.135
|
|Önceki Kapanış
|: 6.107
|
6.124
En Yüksek
6.208
17:5026,0721
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0051
|Açılış
|: 26,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 26,1400
|
26,3537
En Düşük
25,7997
17:5028,4112
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,1339
|Açılış
|: 28,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,4500
|
28,6615
En Düşük
28,0530
17:501.597,07
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -8,65
|Açılış
|: 1.597,07
|
|Önceki Kapanış
|: 1.605,72
|
1.623,81
En Düşük
1.588,91
BIST En Aktif Hisseler17:48
|GRNYO
|7,81
|91.711.770
|% 10,00
|
|TETMT
|267,40
|22.187.019
|% 10,00
|
|POLTK
|2.881,90
|65.685.845
|% 10,00
|
|RAYSG
|33,88
|74.213.596
|% 10,00
|
|RODRG
|48,40
|35.837.791
|% 10,00
|
|AVHOL
|118,30
|38.195.141
|% -9,97
|
|IHAAS
|33,98
|111.950.673
|% -7,21
|
|MERIT
|50,95
|58.319.797
|% -4,94
|
|ATLAS
|4,02
|28.420.725
|% -3,37
|
|ETILR
|14,28
|68.422.348
|% -3,19
|
|THYAO
|217,80
|10.062.873.574
|% 0,60
|
|TUPRS
|87,85
|4.545.077.927
|% 3,78
|
|SISE
|46,78
|4.058.259.677
|% 1,30
|
|EKGYO
|7,92
|3.607.370.214
|% 1,15
|
|YKBNK
|13,10
|3.443.374.030
|% -1,21
|
|EKGYO
|7,92
|3.607.370.214
|% 1,15
|
|YKBNK
|13,10
|3.443.374.030
|% -1,21
|
|ZOREN
|3,53
|745.865.565
|% 0,28
|
|ISCTR
|14,05
|2.488.036.998
|% -1,40
|
|ODAS
|8,32
|1.422.600.943
|% 5,72
|
|17:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,0620
|26,0683
|% 0,00
|
|Euro
|28,3087
|28,3976
|% 0,43
|
|Sterlin
|32,9098
|33,0749
|% -0,36
|
|Frank
|28,8342
|29,0079
|% -0,22
|
|Riyal
|6,9187
|6,9534
|% -0,18
|
|17:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.905
|1.906
|-9,74
|
|Altın Gr.
|1.594
|1.594
|-11,58
|
|Cumhuriyet
|10.758
|10.921
|-14,00
|
|Tam
|10.358
|10.592
|-2,00
|
|Yarım
|5.187
|5.320
|-1,00
|
|Çeyrek
|2.602
|2.660
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|22,61
|22,64
|-0,50
|
|Gümüş Gr.
|18,90
|18,93
|-0,47
|
|B. Petrol
|75,16
|75,16
|-1,49
|
Seans Raporu
17:48
daha fazla
-
17:59ALMAD
Yüzde 9.85 oranında artışla 5.69 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 019, 382 adet işlem
-
17:58KAPLM
Yüzde 9.95 oranında artışla 100.00 lira fiyatla işlem gören hissede 387, 700 adet işlem
-
17:57GRNYO
Yüzde 10.00 oranında artışla 7.81 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 255, 594 adet işlem
-
17:56XU100
Endeks 6, 167 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 98 üstünde . İşlem hacmi 100, 336.00 milyon TL de
-
17:55PRKAB
Yüzde 6.88 oranında artışla 30.14 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 760, 090 adet işlem