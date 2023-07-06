***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Yatırım Stratejisi ve Risk DeğeriYatırım Stratejisi Risk DeğeriFonun yatırım amacı yatırım stratejisine uygun olarak BIST?te işlem gören ortaklık paylarından portföy oluşturarak PYŞ Tebliği ve ilkeleri doğrultusunda uzun vadeli yatırımlar ile katma değer oluşturmaktır. Hisse senedi seçim kriteri temel analiz odaklı araştırmaya dayalı olup orta ve uzun vadede temettü ödeyen ve büyüme odaklı şirket hisse senetleri tercih edilir. Fon?un ?hisse senedi yoğun fon? olması nedeniyle Fon portföy değerinin en az %80?i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BİST?te işlem gören ihraççı payları, ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmelerinin nakit teminatları, ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı opsiyon sözleşmelerinin primleri ile borsada işlem gören ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı aracı kuruluş varantlarına yatırılır. 7http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1166433BIST