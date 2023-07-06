***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Yatırım Stratejisi ve Risk DeğeriYatırım Stratejisi Risk DeğeriFonun ana yatırım stratejisi yerli ve yabancı özel şirketlerin bilançolarının detaylı incelenmesi yoluyla bu şirketlerin yüksek getiri sağlayabilecek borçlanma enstürmanlarında alınan uzun ve borçlanma araçlarının üzerine yapılandırılmış türev araçlarda alınan kredili uzun ve/veya kısa posizyonlardan oluşan bir portföy yapısı oluşturulması suretiyle TL bazında mutlak getiri sağlamaktır. 7http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1166436BIST