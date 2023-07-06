***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
06.07.2023 17:29
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fonun ana yatırım stratejisi temel olarak BİST Pay Piyasası'nda işlem gören ortaklık paylarının analiz edilmesiyle değer yaratma potansiyeline sahip ortaklık paylarında orta/uzun vadeli uzun pozisyon almak ve ödünç taşınmasında likidite sıkışıklığı bulunmayan, değerleme olarak pahalı ortaklık paylarında veya ortaklık payı endekslerine dayalı türev araçlar aracılığı ile kısa pozisyon almak suretiyle BİST 100 Endeksi?nin üzerinde getiri elde etmektir. Bu yönetim stratejisi doğrultusunda fon yöneticisi net uzun hisse pozisyonu taşımayı hedeflemektedir 7
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1166444
BIST
'
17:496.147
En Düşük
|Değişim
|: 0,67%
|| 40,64
|Açılış
|: 6.135
|
|Önceki Kapanış
|: 6.107
|
6.124
En Yüksek
6.208
17:4926,0904
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0234
|Açılış
|: 26,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 26,1400
|
26,3537
En Düşük
25,7997
17:4928,4216
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,1443
|Açılış
|: 28,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,4500
|
28,6615
En Düşük
28,0530
17:491.597,10
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -8,62
|Açılış
|: 1.596,09
|
|Önceki Kapanış
|: 1.605,72
|
1.623,81
En Düşük
1.588,91
BIST En Aktif Hisseler17:49
|POLTK
|2.881,90
|66.239.188
|% 10,00
|
|YYLGD
|31,68
|222.537.812
|% 10,00
|
|GRNYO
|7,81
|92.034.027
|% 10,00
|
|TETMT
|267,40
|22.192.902
|% 10,00
|
|RAYSG
|33,88
|74.213.596
|% 10,00
|
|AVHOL
|118,30
|38.195.141
|% -9,97
|
|IHAAS
|33,86
|113.125.556
|% -7,54
|
|MERIT
|50,60
|60.748.191
|% -5,60
|
|ATLAS
|4,02
|29.358.099
|% -3,37
|
|ETILR
|14,27
|68.905.134
|% -3,25
|
|THYAO
|217,80
|10.130.869.291
|% 0,60
|
|TUPRS
|87,80
|4.571.976.186
|% 3,72
|
|SISE
|46,76
|4.078.527.371
|% 1,26
|
|EKGYO
|7,92
|3.627.047.182
|% 1,15
|
|YKBNK
|13,06
|3.471.669.524
|% -1,51
|
|EKGYO
|7,92
|3.627.047.182
|% 1,15
|
|YKBNK
|13,06
|3.471.669.524
|% -1,51
|
|ZOREN
|3,53
|747.189.425
|% 0,28
|
|ISCTR
|14,02
|2.513.354.479
|% -1,61
|
|ODAS
|8,31
|1.427.651.179
|% 5,59
|
|17:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,0613
|26,0904
|% 0,09
|
|Euro
|28,3067
|28,4216
|% 0,51
|
|Sterlin
|32,9329
|33,0980
|% -0,29
|
|Frank
|28,8719
|29,0458
|% -0,09
|
|Riyal
|6,9207
|6,9554
|% -0,15
|
|17:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.905
|1.905
|-10,06
|
|Altın Gr.
|1.595
|1.595
|-10,82
|
|Cumhuriyet
|10.758
|10.921
|-14,00
|
|Tam
|10.361
|10.594
|0,00
|
|Yarım
|5.189
|5.322
|1,00
|
|Çeyrek
|2.602
|2.661
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|22,60
|22,63
|-0,51
|
|Gümüş Gr.
|18,91
|18,93
|-0,47
|
|B. Petrol
|75,28
|75,28
|-1,37
|
Seans Raporu
17:49
daha fazla
-
17:59ALMAD
Yüzde 9.85 oranında artışla 5.69 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 019, 382 adet işlem
-
17:58KAPLM
Yüzde 9.95 oranında artışla 100.00 lira fiyatla işlem gören hissede 387, 700 adet işlem
-
17:57GRNYO
Yüzde 10.00 oranında artışla 7.81 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 255, 594 adet işlem
-
17:56XU100
Endeks 6, 167 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 98 üstünde . İşlem hacmi 100, 336.00 milyon TL de
-
17:55PRKAB
Yüzde 6.88 oranında artışla 30.14 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 760, 090 adet işlem