***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Yatırım Stratejisi ve Risk DeğeriYatırım Stratejisi Risk DeğeriFonun ana yatırım stratejisi temel olarak BİST Pay Piyasası'nda işlem gören ortaklık paylarının analiz edilmesiyle değer yaratma potansiyeline sahip ortaklık paylarında orta/uzun vadeli uzun pozisyon almak ve ödünç taşınmasında likidite sıkışıklığı bulunmayan, değerleme olarak pahalı ortaklık paylarında veya ortaklık payı endekslerine dayalı türev araçlar aracılığı ile kısa pozisyon almak suretiyle BİST 100 Endeksi?nin üzerinde getiri elde etmektir. Bu yönetim stratejisi doğrultusunda fon yöneticisi net uzun hisse pozisyonu taşımayı hedeflemektedir 7http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1166444BIST