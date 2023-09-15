***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
15.09.2023 16:08
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Türü Borsa Yatırım Fonu
Kuruluş Tarihi 06.12.2022
Fonun Süresi Süresiz
Yöneticinin Unvanı Osmanlı Portföy Yönetimi A.Ş.
Yetkilendirilmiş Katılımcının Unvanı Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Endeks Yapıcının Unvanı Borsa İstanbul A.Ş.
Endeks Takip Stratejisi Fon, fon toplam değerinin en az %80'ini devamlı olarak sadece takip edilen endeks kapsamındaki varlıklara yatırım yapmak suretiyle endeksi takip eder.
Baz Alınan Endeks ve Endekse İlişkin Özet Bilgiler BIST 30 Ağırlık Sınırlamalı 25 Getiri Endeksi
Asgari İşlem Birimi Miktarı 15.000
Fonun Yatırım Stratejisi Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BIST'te işlem gören ihraççı paylarından oluşur. Söz konusu ihraççı paylarına ve ihraççı payı endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmelerinin nakit teminatları, ihraççı paylarına ve ihraççı payına dayalı opsiyon sözleşmelerinin primleri ile borsada işlem gören ihraççı paylarına ve ihraççı payına dayalı aracı kuruluş varantları %80'lik oranın hesaplanmasına dahil edilir.
Fonun Risk Değeri 6
Fonun Yatırım Stratejisi - Bant Aralıkları
Yatırım Yapılan Sermaye Piyasası Araçları İlgili Yatırım Stratejisinin Bant Aralığı (%) Açıklama
ORTAKLIK PAYLARI-Yurtiçi Ortaklık Payları 80-100 BIST 30 Ağırlık Sınırlamalı 25 Getiri Endeksi'nde bulunan ortaklık payları
ORTAKLIK PAYLARI-Yurtiçi Ortaklık Payları 0-20 BIST 30 Ağırlık Sınırlamalı 25 Getiri Endeksi'nde bulunmayan ortaklık payları
Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri 0-20
Ters Repo İşlemleri 0-20
Fon Yönetimi ve Portföy Yöneticileri
Fon Yönetiminde Görev Alan Kişiler
Adı Soyadı Görevi Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl)
Taylan Tatlısu Portföy Yöneticisi-Genel Müdür-Yönetim Kurulu Başk
Şeref Durna Fon Müdürü
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki)
Taylan Tatlısu
Can Tuğrul Kıyıcı
Gürkan Sayın
Bülent Topbaş
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
Maslak Mah. Büyükdere Cad. No:255/802 Nurol Plaza 34398 02123668888 02123284070 info@osmanliportfoy.com.tr
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
Mehmet Taylan Tatlısu Genel Müdür 02123668888 info@osmanliportfoy.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1195346
BIST