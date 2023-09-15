***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Türü Borsa Yatırım FonuKuruluş Tarihi 06.12.2022Fonun Süresi SüresizYöneticinin Unvanı Osmanlı Portföy Yönetimi A.Ş.Yetkilendirilmiş Katılımcının Unvanı Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Endeks Yapıcının Unvanı Borsa İstanbul A.Ş.Endeks Takip Stratejisi Fon, fon toplam değerinin en az %80'ini devamlı olarak sadece takip edilen endeks kapsamındaki varlıklara yatırım yapmak suretiyle endeksi takip eder.Baz Alınan Endeks ve Endekse İlişkin Özet Bilgiler BIST 30 Ağırlık Sınırlamalı 25 Getiri EndeksiAsgari İşlem Birimi Miktarı 15.000Fonun Yatırım Stratejisi Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BIST'te işlem gören ihraççı paylarından oluşur. Söz konusu ihraççı paylarına ve ihraççı payı endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmelerinin nakit teminatları, ihraççı paylarına ve ihraççı payına dayalı opsiyon sözleşmelerinin primleri ile borsada işlem gören ihraççı paylarına ve ihraççı payına dayalı aracı kuruluş varantları %80'lik oranın hesaplanmasına dahil edilir.Fonun Risk Değeri 6Fonun Yatırım Stratejisi - Bant AralıklarıYatırım Yapılan Sermaye Piyasası Araçları İlgili Yatırım Stratejisinin Bant Aralığı (%) AçıklamaORTAKLIK PAYLARI-Yurtiçi Ortaklık Payları 80-100 BIST 30 Ağırlık Sınırlamalı 25 Getiri Endeksi'nde bulunan ortaklık paylarıORTAKLIK PAYLARI-Yurtiçi Ortaklık Payları 0-20 BIST 30 Ağırlık Sınırlamalı 25 Getiri Endeksi'nde bulunmayan ortaklık paylarıTakasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri 0-20Ters Repo İşlemleri 0-20Fon Yönetimi ve Portföy YöneticileriFon Yönetiminde Görev Alan KişilerAdı Soyadı Görevi Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl)Taylan Tatlısu Portföy Yöneticisi-Genel Müdür-Yönetim Kurulu BaşkŞeref Durna Fon MüdürüFon Portföy YöneticileriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki)Taylan TatlısuCan Tuğrul KıyıcıGürkan SayınBülent Topbaşİletişim Bilgileriİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon Fax e-PostaMaslak Mah. Büyükdere Cad. No:255/802 Nurol Plaza 34398 02123668888 02123284070 info@osmanliportfoy.com.trBağlantı Kurulacak YetkililerAdı Soyadı Görevi Telefon e-PostaMehmet Taylan Tatlısu Genel Müdür 02123668888 info@osmanliportfoy.com.trhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1195346BIST