***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
06.04.2020 15:13
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,98
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,98
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
26279,96
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 0,14085
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 35,211
- Kurucu (%)
% 14,085
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 21,127
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 47,652
c) Saklama Ücreti (%)
% 0,259
d) Diğer Giderler (%)
% 16,878
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı -2020 1.Çeyrek
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835135
BIST
17:2792.021
En Yüksek
|Değişim
|: 2,76%
|| 2.468,65
|Açılış
|: 90.989
|
|Önceki Kapanış
|: 89.553
|
92.158
En Düşük
90.631
17:276,7517
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0175
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7900
En Düşük
6,7161
17:277,2915
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0046
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,3371
En Düşük
7,2586
17:27357,78
En Yüksek
|Değişim
|: 2,06%
|| 7,21
|Açılış
|: 357,78
|
|Önceki Kapanış
|: 350,57
|
359,91
En Düşük
348,06
BIST En Aktif Hisseler
|GSRAY
|2,20
|195.899.764
|% 10,00
|
|BURVA
|14,41
|266.908
|% 10,00
|
|OSTIM
|1,65
|33.973.342
|% 10,00
|
|TDGYO
|2,97
|2.775.317
|% 10,00
|
|IHEVA
|2,20
|18.844.420
|% 10,00
|
|RALYH
|7,20
|2.026.117
|% -10,00
|
|MTRYO
|2,52
|38.673.837
|% -9,68
|
|INFO
|5,78
|24.698.877
|% -9,55
|
|EGCYO
|0,35
|250.465
|% -7,89
|
|IHGZT
|4,30
|41.632
|% -4,44
|
|SASA
|9,26
|549.114.827
|% 9,98
|
|THYAO
|9,21
|533.706.482
|% 3,14
|
|PETKM
|3,46
|487.574.906
|% 1,47
|
|PGSUS
|36,62
|320.116.031
|% 9,97
|
|TUPRS
|85,85
|296.204.121
|% 1,24
|
|IHLGM
|1,08
|154.054.572
|% 8,00
|
|PETKM
|3,46
|487.574.906
|% 1,47
|
|YKBNK
|1,87
|239.808.773
|% 2,75
|
|CEMAS
|0,86
|73.515.046
|% 8,86
|
|ODAS
|1,44
|95.064.795
|% 5,88
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2890
|8,3305
|% 0,62
|
|Frank
|6,8839
|6,9254
|% 0,33
|
|Riyal
|1,7924
|1,8014
|% 0,41
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.648
|1.650
|30,71
|
|Altın Gr.
|358
|359
|8,36
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,62
|14,65
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|3,18
|3,19
|0,07
|
|B. Petrol
|33,30
|33,30
|-0,81
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Seans Raporu
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