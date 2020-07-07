***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
07.07.2020 16:43
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,14
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,9
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
99467,25
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 0
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 77,555
- Kurucu (%)
% 33,013
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 44,542
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 8,863
c) Saklama Ücreti (%)
% 4,023
d) Diğer Giderler (%)
% 9,558
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı -2020 2.Dönem
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/856025
BIST
18:00119.395
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 909,95
|Açılış
|: 118.792
|
|Önceki Kapanış
|: 118.485
|
119.745
En Düşük
117.075
18:006,8603
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0001
|Açılış
|: 6,8850
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8790
|
6,8689
En Düşük
6,8520
18:007,7546
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0118
|Açılış
|: 7,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7850
|
7,7844
En Düşük
7,7340
18:00395,54
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 1,80
|Açılış
|: 395,54
|
|Önceki Kapanış
|: 393,74
|
396,50
En Düşük
391,61
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|758,00
|58.043.312
|% 10,00
|
|IZFAS
|2,64
|1.762.360
|% 10,00
|
|PKENT
|208,10
|6.396.028
|% 9,99
|
|SNPAM
|10,69
|8.911.487
|% 9,98
|
|ALGYO
|17,86
|122.713.359
|% 9,98
|
|SKTAS
|3,07
|86.414.853
|% -9,97
|
|BJKAS
|3,23
|237.713.901
|% -9,78
|
|EGCEY
|1,05
|694.660
|% -7,89
|
|KRDMA
|4,21
|19.245.211
|% -7,47
|
|EGCYO
|1,15
|494.237
|% -7,26
|
|EKGYO
|2,25
|4.315.226.011
|% 5,14
|
|SISE
|6,47
|2.207.701.365
|% 8,38
|
|PETKM
|4,43
|1.767.757.912
|% 4,48
|
|ODAS
|2,88
|1.594.518.605
|% 1,41
|
|GARAN
|8,33
|1.520.206.494
|% -0,48
|
|EKGYO
|2,25
|4.315.226.011
|% 5,14
|
|ODAS
|2,88
|1.594.518.605
|% 1,41
|
|PETKM
|4,43
|1.767.757.912
|% 4,48
|
|IHLGM
|1,88
|741.329.063
|% 2,17
|
|SISE
|6,47
|2.207.701.365
|% 8,38
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5975
|8,6407
|% 0,61
|
|Frank
|7,2543
|7,2980
|% 0,02
|
|Riyal
|1,8230
|1,8321
|% -0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.796
|1.796
|11,68
|
|Altın Gr.
|396
|396
|1,93
|
|Cumhuriyet
|2.562
|2.582
|11,10
|
|Tam
|2.637
|2.650
|11,40
|
|Yarım
|1.281
|1.296
|5,60
|
|Çeyrek
|640
|649
|2,80
|
|Gümüş.Ons
|18,33
|18,35
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|4,04
|4,04
|0,01
|
|B. Petrol
|43,23
|43,23
|0,13
|
Seans Raporu
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17:59ORGE
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