***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
11.01.2021 12:15
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,321
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,321
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
890134,52
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 77,46
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 77,46
- Kurucu (%)
% 27,11
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 50,35
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 4,73
c) Saklama Ücreti (%)
% 10,93
d) Diğer Giderler (%)
% 6,88
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı 2020/04
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899616
BIST
13:311.556
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 15,16
|Açılış
|: 1.540
|
|Önceki Kapanış
|: 1.541
|
1.557
En Düşük
1.537
13:317,4418
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 0,0686
|Açılış
|: 7,4550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,5000
En Düşük
7,3310
13:319,0579
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0323
|Açılış
|: 9,0550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0000
|
9,1437
En Düşük
8,9378
13:31442,76
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 4,64
|Açılış
|: 442,76
|
|Önceki Kapanış
|: 438,12
|
445,65
En Düşük
430,95
BIST En Aktif Hisseler13:31
|YAPRK
|88,55
|17.379.508
|% 10,00
|
|KONYA
|1.324,40
|43.125.116
|% 10,00
|
|FORMT
|5,39
|19.168.092
|% 10,00
|
|EMNIS
|38,50
|1.316.700
|% 10,00
|
|ISBIR
|4.219,30
|2.460.297
|% 10,00
|
|ATSYH
|7,65
|814.970
|% -10,00
|
|SNKRN
|25,48
|919.446
|% -9,96
|
|BALAT
|7,33
|1.535.924
|% -9,51
|
|SANFM
|15,00
|708.830
|% -8,03
|
|EPLAS
|34,00
|1.259.210
|% -7,61
|
|KOZAL
|125,60
|1.754.101.569
|% 5,55
|
|EKGYO
|2,56
|1.039.522.628
|% 0,79
|
|TCELL
|17,15
|702.488.946
|% 1,78
|
|KOZAA
|17,20
|588.873.527
|% 5,01
|
|PETKM
|5,36
|576.255.548
|% 1,90
|
|EKGYO
|2,56
|1.039.522.628
|% 0,79
|
|SKBNK
|1,65
|527.269.527
|% 2,48
|
|OZGYO
|2,71
|450.373.708
|% 6,69
|
|PETKM
|5,36
|576.255.548
|% 1,90
|
|TSKB
|1,84
|181.014.180
|% 0,00
|
|13:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4364
|7,4418
|% 0,93
|
|Euro
|9,0508
|9,0579
|% 0,36
|
|Sterlin
|10,0263
|10,0765
|% 0,56
|
|Frank
|8,3379
|8,3881
|% 0,51
|
|Riyal
|1,9809
|1,9908
|% 1,10
|
|13:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.849
|1.849
|1,31
|
|Altın Gr.
|444
|444
|5,62
|
|Cumhuriyet
|2.944
|2.999
|-14,00
|
|Tam
|2.933
|3.007
|-16,58
|
|Yarım
|1.418
|1.455
|-8,02
|
|Çeyrek
|711
|727
|-4,01
|
|Gümüş.Ons
|25,13
|25,17
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,02
|6,03
|0,03
|
|B. Petrol
|55,20
|55,20
|-0,79
|