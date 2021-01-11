***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
11.01.2021 12:15
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,19
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,18
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
60295,21
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 0,27006
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 27,006
- Kurucu (%)
% 27,006
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 0
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 45,21
c) Saklama Ücreti (%)
% 12,106
d) Diğer Giderler (%)
% 15,678
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı 2020/04
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899619
BIST
13:321.556
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 15,21
|Açılış
|: 1.540
|
|Önceki Kapanış
|: 1.541
|
1.557
En Düşük
1.537
13:327,4422
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 0,0690
|Açılış
|: 7,4550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,5000
En Düşük
7,3310
13:329,0582
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0326
|Açılış
|: 9,0550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0000
|
9,1437
En Düşük
8,9378
13:32443,15
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 5,03
|Açılış
|: 442,76
|
|Önceki Kapanış
|: 438,12
|
445,65
En Düşük
430,95
BIST En Aktif Hisseler13:32
|KONYA
|1.324,40
|43.209.878
|% 10,00
|
|YAPRK
|88,55
|17.380.482
|% 10,00
|
|FORMT
|5,39
|19.168.092
|% 10,00
|
|ISBIR
|4.219,30
|2.460.297
|% 10,00
|
|ARTI
|7,48
|1.659.334
|% 10,00
|
|ATSYH
|7,65
|814.970
|% -10,00
|
|SNKRN
|25,48
|919.446
|% -9,96
|
|BALAT
|7,33
|1.535.924
|% -9,51
|
|SANFM
|15,00
|708.830
|% -8,03
|
|EPLAS
|34,00
|1.259.210
|% -7,61
|
|KOZAL
|125,30
|1.764.551.294
|% 5,29
|
|EKGYO
|2,56
|1.040.026.787
|% 0,79
|
|TCELL
|17,15
|707.469.408
|% 1,78
|
|KOZAA
|17,20
|592.832.185
|% 5,01
|
|PETKM
|5,35
|580.527.110
|% 1,71
|
|EKGYO
|2,56
|1.040.026.787
|% 0,79
|
|SKBNK
|1,65
|527.949.760
|% 2,48
|
|OZGYO
|2,71
|451.488.522
|% 6,69
|
|PETKM
|5,35
|580.527.110
|% 1,71
|
|TSKB
|1,84
|181.127.450
|% 0,00
|
|13:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4365
|7,4422
|% 0,94
|
|Euro
|9,0492
|9,0582
|% 0,36
|
|Sterlin
|10,0266
|10,0769
|% 0,56
|
|Frank
|8,3371
|8,3873
|% 0,50
|
|Riyal
|1,9808
|1,9907
|% 1,09
|
|13:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.848
|1.848
|0,24
|
|Altın Gr.
|444
|444
|5,63
|
|Cumhuriyet
|2.943
|2.987
|-26,00
|
|Tam
|2.929
|3.003
|-20,12
|
|Yarım
|1.416
|1.453
|-9,73
|
|Çeyrek
|710
|726
|-4,86
|
|Gümüş.Ons
|25,10
|25,14
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|6,02
|6,04
|0,03
|
|B. Petrol
|55,26
|55,26
|-0,73
|