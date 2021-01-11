***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
11.01.2021 12:15
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,08
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,73
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
227011,25
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 0
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 81,678
- Kurucu (%)
% 35,544
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 46,134
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 6,983
c) Saklama Ücreti (%)
% 4,796
d) Diğer Giderler (%)
% 6,542
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı 2020/04
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899620
BIST
13:381.555
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 14,56
|Açılış
|: 1.540
|
|Önceki Kapanış
|: 1.541
|
1.557
En Düşük
1.537
13:387,4296
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,0564
|Açılış
|: 7,4550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,5000
En Düşük
7,3310
13:389,0453
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0197
|Açılış
|: 9,0550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0000
|
9,1437
En Düşük
8,9378
13:38442,97
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 4,85
|Açılış
|: 442,97
|
|Önceki Kapanış
|: 438,12
|
445,65
En Düşük
430,95
BIST En Aktif Hisseler13:38
|FORMT
|5,39
|19.185.647
|% 10,00
|
|KONYA
|1.324,40
|43.212.526
|% 10,00
|
|YAPRK
|88,55
|17.380.482
|% 10,00
|
|ISBIR
|4.219,30
|2.460.297
|% 10,00
|
|EMNIS
|38,50
|1.316.700
|% 10,00
|
|ATSYH
|7,65
|814.970
|% -10,00
|
|SNKRN
|25,48
|919.446
|% -9,96
|
|BALAT
|7,33
|1.535.924
|% -9,51
|
|SANFM
|15,00
|708.830
|% -8,03
|
|EPLAS
|34,00
|1.259.210
|% -7,61
|
|KOZAL
|125,40
|1.799.006.918
|% 5,38
|
|EKGYO
|2,56
|1.041.083.438
|% 0,79
|
|TCELL
|17,15
|711.895.602
|% 1,78
|
|KOZAA
|17,29
|601.128.781
|% 5,56
|
|PETKM
|5,35
|582.269.541
|% 1,71
|
|EKGYO
|2,56
|1.041.083.438
|% 0,79
|
|SKBNK
|1,64
|529.673.415
|% 1,86
|
|OZGYO
|2,72
|454.551.850
|% 7,09
|
|PETKM
|5,35
|582.269.541
|% 1,71
|
|TSKB
|1,84
|182.666.990
|% 0,00
|
|13:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4285
|7,4296
|% 0,76
|
|Euro
|9,0375
|9,0453
|% 0,22
|
|Sterlin
|10,0221
|10,0723
|% 0,51
|
|Frank
|8,3347
|8,3849
|% 0,47
|
|Riyal
|1,9801
|1,9900
|% 1,06
|
|13:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.849
|1.849
|0,99
|
|Altın Gr.
|443
|443
|4,85
|
|Cumhuriyet
|2.945
|2.990
|-23,00
|
|Tam
|2.928
|3.002
|-21,64
|
|Yarım
|1.415
|1.452
|-10,46
|
|Çeyrek
|710
|726
|-5,23
|
|Gümüş.Ons
|25,11
|25,15
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|6,02
|6,02
|0,02
|
|B. Petrol
|55,19
|55,19
|-0,80
|