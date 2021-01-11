***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
11.01.2021 12:15
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,344
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,344
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
536550,17
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 77,38
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 77,38
- Kurucu (%)
% 27,08
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 50,3
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 13,95
c) Saklama Ücreti (%)
% 3,79
d) Diğer Giderler (%)
% 4,87
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı 2020/04
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899621
BIST
14:041.553
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 12,19
|Açılış
|: 1.540
|
|Önceki Kapanış
|: 1.541
|
1.557
En Düşük
1.537
14:047,4281
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,0549
|Açılış
|: 7,4350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,5000
En Düşük
7,3310
14:049,0412
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0156
|Açılış
|: 9,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0000
|
9,1437
En Düşük
8,9378
14:04442,54
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 4,42
|Açılış
|: 442,54
|
|Önceki Kapanış
|: 438,12
|
445,65
En Düşük
430,95
BIST En Aktif Hisseler14:04
|YAPRK
|88,55
|17.568.651
|% 10,00
|
|FORMT
|5,39
|19.341.693
|% 10,00
|
|KONYA
|1.324,40
|43.510.516
|% 10,00
|
|ARTI
|7,48
|1.659.334
|% 10,00
|
|EMNIS
|38,50
|1.372.217
|% 10,00
|
|ATSYH
|7,65
|814.970
|% -10,00
|
|SNKRN
|25,48
|998.128
|% -9,96
|
|EPLAS
|33,16
|1.809.832
|% -9,89
|
|MZHLD
|33,80
|1.006.196
|% -9,87
|
|GRNYO
|4,01
|30.094.650
|% -8,03
|
|KOZAL
|121,60
|2.212.891.035
|% 2,18
|
|EKGYO
|2,55
|1.065.717.049
|% 0,39
|
|TCELL
|17,15
|737.736.724
|% 1,78
|
|KOZAA
|17,02
|674.637.375
|% 3,91
|
|SKBNK
|1,67
|659.079.254
|% 3,73
|
|EKGYO
|2,55
|1.065.717.049
|% 0,39
|
|SKBNK
|1,67
|659.079.254
|% 3,73
|
|OZGYO
|2,69
|477.911.979
|% 5,91
|
|PETKM
|5,34
|602.246.774
|% 1,52
|
|DOHOL
|3,40
|378.946.128
|% 0,29
|
|14:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4227
|7,4281
|% 0,74
|
|Euro
|9,0317
|9,0412
|% 0,17
|
|Sterlin
|10,0019
|10,0521
|% 0,31
|
|Frank
|8,3182
|8,3683
|% 0,27
|
|Riyal
|1,9756
|1,9855
|% 0,83
|
|14:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.850
|1.851
|2,42
|
|Altın Gr.
|442
|442
|4,14
|
|Cumhuriyet
|2.945
|2.990
|-23,00
|
|Tam
|2.926
|2.999
|-24,15
|
|Yarım
|1.414
|1.451
|-11,68
|
|Çeyrek
|709
|725
|-5,84
|
|Gümüş.Ons
|25,15
|25,19
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,00
|6,02
|0,01
|
|B. Petrol
|55,14
|55,14
|-0,85
|