***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
08.07.2021 11:54
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,825
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,81
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,82
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
171753,04
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 41,57
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 83,29
- Kurucu (%)
% 41,57
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 41,72
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 7,54
c) Saklama Ücreti (%)
% 4,88
d) Diğer Giderler (%)
% 4,3
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı- 2.Dönem
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948428
BIST
13:501.379
En Yüksek
|Değişim
|: -0,82%
|| -11,40
|Açılış
|: 1.388
|
|Önceki Kapanış
|: 1.391
|
1.391
En Düşük
1.377
13:508,6931
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0078
|Açılış
|: 8,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6900
|
8,7330
En Düşük
8,6701
13:5010,3069
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0564
|Açılış
|: 10,2650
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2550
|
10,3357
En Düşük
10,2314
13:50506,80
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 3,03
|Açılış
|: 506,80
|
|Önceki Kapanış
|: 503,77
|
508,27
En Düşük
501,13
BIST En Aktif Hisseler13:48
|TUREX
|11,57
|10.980.520
|% 9,98
|
|AVGYO
|3,01
|16.251.194
|% 9,85
|
|DENGE
|1,30
|534.562
|% 9,09
|
|TACTR
|31,50
|136.252
|% 8,32
|
|VAKFN
|9,55
|2.205.664
|% 6,94
|
|SNGYO
|4,23
|14.379.915
|% -10,00
|
|SRVGY
|82,35
|25.341.137
|% -9,95
|
|SANEL
|4,58
|3.599.708
|% -9,31
|
|KATMR
|3,15
|61.949.761
|% -8,70
|
|ERBOS
|127,10
|76.954.874
|% -5,99
|
|THYAO
|13,68
|392.053.956
|% -1,23
|
|GARAN
|8,63
|378.333.404
|% -1,15
|
|PETKM
|5,35
|275.128.231
|% -0,19
|
|KRDMD
|7,11
|266.392.450
|% -0,56
|
|BIOEN
|27,96
|224.437.309
|% 4,80
|
|EKGYO
|1,88
|122.695.466
|% -1,05
|
|YKBNK
|2,25
|141.864.754
|% -1,32
|
|PETKM
|5,35
|275.128.231
|% -0,19
|
|TSKB
|1,27
|64.931.867
|% -0,78
|
|ODAS
|1,95
|95.014.055
|% -3,47
|
|13:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6904
|8,6959
|% 0,12
|
|Euro
|10,3030
|10,3121
|% 0,60
|
|Sterlin
|11,9297
|11,9896
|% -0,18
|
|Frank
|9,4405
|9,4973
|% 1,03
|
|Riyal
|2,3113
|2,3229
|% 0,10
|
|13:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.817
|1.817
|13,62
|
|Altın Gr.
|507
|507
|2,91
|
|Cumhuriyet
|3.352
|3.403
|9,00
|
|Tam
|3.335
|3.421
|14,17
|
|Yarım
|1.612
|1.655
|6,85
|
|Çeyrek
|808
|827
|3,43
|
|Gümüş.Ons
|26,13
|26,15
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|7,28
|7,29
|-0,02
|
|B. Petrol
|72,75
|72,75
|-0,68
|