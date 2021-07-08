***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
08.07.2021 11:54
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,81
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,053
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,053
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
382098,91
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 81,24
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 81,24
- Kurucu (%)
% 28,43
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 52,8
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 9,84
c) Saklama Ücreti (%)
% 4,91
d) Diğer Giderler (%)
% 4,01
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı- 2.Dönem
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948430
BIST
13:491.379
En Yüksek
|Değişim
|: -0,84%
|| -11,72
|Açılış
|: 1.388
|
|Önceki Kapanış
|: 1.391
|
1.391
En Düşük
1.377
13:498,6959
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0106
|Açılış
|: 8,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6900
|
8,7330
En Düşük
8,6701
13:4910,3121
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0616
|Açılış
|: 10,2650
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2550
|
10,3357
En Düşük
10,2314
13:49506,80
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 3,03
|Açılış
|: 506,80
|
|Önceki Kapanış
|: 503,77
|
508,27
En Düşük
501,13
BIST En Aktif Hisseler13:49
|TUREX
|11,57
|10.917.359
|% 9,98
|
|AVGYO
|3,01
|16.159.876
|% 9,85
|
|DENGE
|1,30
|534.562
|% 9,09
|
|TACTR
|31,50
|136.252
|% 8,32
|
|IEYHO
|0,92
|10.370.033
|% 6,98
|
|SNGYO
|4,23
|14.379.399
|% -10,00
|
|SRVGY
|82,35
|25.341.137
|% -9,95
|
|KATMR
|3,15
|61.748.795
|% -8,70
|
|SANEL
|4,69
|3.469.450
|% -7,13
|
|ERBOS
|127,20
|76.654.474
|% -5,92
|
|THYAO
|13,67
|390.759.427
|% -1,30
|
|GARAN
|8,63
|377.068.624
|% -1,15
|
|PETKM
|5,35
|275.080.487
|% -0,19
|
|KRDMD
|7,10
|265.757.441
|% -0,70
|
|BIOEN
|28,00
|224.252.539
|% 4,95
|
|EKGYO
|1,88
|122.687.198
|% -1,05
|
|YKBNK
|2,26
|141.549.199
|% -0,88
|
|PETKM
|5,35
|275.080.487
|% -0,19
|
|TSKB
|1,27
|64.919.160
|% -0,78
|
|ODAS
|1,95
|94.998.539
|% -3,47
|
|13:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6904
|8,6959
|% 0,12
|
|Euro
|10,3030
|10,3121
|% 0,60
|
|Sterlin
|11,9272
|11,9871
|% -0,21
|
|Frank
|9,4373
|9,4942
|% 1,00
|
|Riyal
|2,3109
|2,3225
|% 0,09
|
|13:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.815
|1.816
|12,03
|
|Altın Gr.
|507
|507
|2,95
|
|Cumhuriyet
|3.352
|3.403
|9,00
|
|Tam
|3.338
|3.424
|17,71
|
|Yarım
|1.613
|1.656
|8,57
|
|Çeyrek
|809
|828
|4,28
|
|Gümüş.Ons
|26,12
|26,15
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|7,28
|7,29
|-0,01
|
|B. Petrol
|72,78
|72,78
|-0,65
|