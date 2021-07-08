***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
08.07.2021 11:54
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,825
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,2
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,2
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
12367,04
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 25,2
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 49,04
- Kurucu (%)
% 25,2
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 23,84
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 6,92
c) Saklama Ücreti (%)
% 15,9
d) Diğer Giderler (%)
% 28,14
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı- 2.Dönem
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948432
BIST
13:251.378
En Yüksek
|Değişim
|: -0,88%
|| -12,18
|Açılış
|: 1.388
|
|Önceki Kapanış
|: 1.391
|
1.391
En Düşük
1.378
13:258,6915
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0062
|Açılış
|: 8,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6900
|
8,7330
En Düşük
8,6701
13:2510,3025
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0520
|Açılış
|: 10,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2550
|
10,3357
En Düşük
10,2314
13:25504,72
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,95
|Açılış
|: 504,72
|
|Önceki Kapanış
|: 503,77
|
508,27
En Düşük
501,13
BIST En Aktif Hisseler13:23
|TUREX
|11,57
|10.769.911
|% 9,98
|
|AVGYO
|3,00
|14.017.479
|% 9,49
|
|DENGE
|1,30
|534.562
|% 9,09
|
|TACTR
|31,50
|136.252
|% 8,32
|
|LOGO
|39,48
|129.319.694
|% 7,22
|
|SNGYO
|4,23
|14.256.272
|% -10,00
|
|SRVGY
|82,35
|25.304.327
|% -9,95
|
|KATMR
|3,14
|57.197.314
|% -8,99
|
|EMKEL
|2,19
|13.872.179
|% -7,59
|
|SANEL
|4,75
|3.343.217
|% -5,94
|
|GARAN
|8,64
|347.657.193
|% -1,03
|
|THYAO
|13,66
|328.884.762
|% -1,37
|
|PETKM
|5,35
|264.134.941
|% -0,19
|
|KRDMD
|7,07
|245.619.058
|% -1,12
|
|BIOEN
|28,00
|219.173.910
|% 4,95
|
|EKGYO
|1,88
|120.772.798
|% -1,05
|
|YKBNK
|2,26
|140.621.165
|% -0,88
|
|TSKB
|1,27
|63.926.922
|% -0,78
|
|PETKM
|5,35
|264.134.941
|% -0,19
|
|ODAS
|1,93
|90.862.666
|% -4,46
|
|13:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6917
|8,6955
|% 0,12
|
|Euro
|10,2979
|10,3036
|% 0,52
|
|Sterlin
|11,9248
|11,9846
|% -0,23
|
|Frank
|9,4328
|9,4896
|% 0,95
|
|Riyal
|2,3099
|2,3215
|% 0,04
|
|13:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.808
|4,72
|
|Altın Gr.
|506
|506
|2,25
|
|Cumhuriyet
|3.352
|3.403
|9,00
|
|Tam
|3.335
|3.421
|14,17
|
|Yarım
|1.612
|1.655
|6,85
|
|Çeyrek
|808
|827
|3,43
|
|Gümüş.Ons
|26,00
|26,03
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|7,28
|7,29
|-0,02
|
|B. Petrol
|72,95
|72,95
|-0,48
|