***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
08.07.2021 11:54
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,43
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,42
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
8504,03
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 25,81
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 51,62
- Kurucu (%)
% 33,55
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 18,07
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 0
c) Saklama Ücreti (%)
% 25,34
d) Diğer Giderler (%)
% 23,04
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı- 2.Dönem
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948434
BIST
12:181.386
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -4,61
|Açılış
|: 1.388
|
|Önceki Kapanış
|: 1.391
|
1.391
En Düşük
1.384
12:188,6994
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0141
|Açılış
|: 8,6980
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6900
|
8,7330
En Düşük
8,6701
12:1810,3202
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,0697
|Açılış
|: 10,2750
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2550
|
10,3357
En Düşük
10,2314
12:18507,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 3,52
|Açılış
|: 507,29
|
|Önceki Kapanış
|: 503,77
|
508,27
En Düşük
501,13
BIST En Aktif Hisseler12:18
|TUREX
|11,57
|10.312.584
|% 9,98
|
|DENGE
|1,29
|82.921
|% 8,25
|
|IEYHO
|0,93
|6.396.028
|% 8,14
|
|BIOEN
|28,66
|177.275.931
|% 7,42
|
|PINSU
|7,50
|6.576.266
|% 6,69
|
|SNGYO
|4,23
|14.205.529
|% -10,00
|
|SRVGY
|82,35
|25.024.419
|% -9,95
|
|KATMR
|3,19
|50.974.925
|% -7,54
|
|SNKRN
|26,92
|43.476
|% -6,07
|
|FADE
|20,42
|19.460.162
|% -5,29
|
|GARAN
|8,65
|288.315.027
|% -0,92
|
|THYAO
|13,77
|215.231.657
|% -0,58
|
|PETKM
|5,39
|208.655.606
|% 0,56
|
|BIOEN
|28,66
|177.275.931
|% 7,42
|
|KRDMD
|7,15
|162.922.199
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,91
|92.405.383
|% 0,53
|
|TSKB
|1,27
|52.187.339
|% -0,78
|
|PETKM
|5,39
|208.655.606
|% 0,56
|
|ODAS
|1,96
|73.441.245
|% -2,97
|
|GARAN
|8,65
|288.315.027
|% -0,92
|
|12:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6979
|8,6994
|% 0,16
|
|Euro
|10,2872
|10,3202
|% 0,68
|
|Sterlin
|11,9630
|12,0230
|% 0,09
|
|Frank
|9,4462
|9,5031
|% 1,09
|
|Riyal
|2,3137
|2,3253
|% 0,21
|
|12:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.812
|1.812
|8,27
|
|Altın Gr.
|508
|508
|3,93
|
|Cumhuriyet
|3.359
|3.410
|16,00
|
|Tam
|3.344
|3.428
|21,65
|
|Yarım
|1.616
|1.658
|10,47
|
|Çeyrek
|811
|829
|5,24
|
|Gümüş.Ons
|26,12
|26,16
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|7,32
|7,33
|0,02
|
|B. Petrol
|72,45
|72,45
|-0,98
|