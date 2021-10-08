***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
08.10.2021 17:00
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,7375
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,22
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,22
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
307186,35
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 43,01
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 84,57
- Kurucu (%)
% 43,01
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 41,56
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 6,86
c) Saklama Ücreti (%)
% 4,36
d) Diğer Giderler (%)
% 4,2
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968844
BIST
16:471.402
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 4,77
|Açılış
|: 1.398
|
|Önceki Kapanış
|: 1.397
|
1.405
En Düşük
1.394
16:478,9158
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0408
|Açılış
|: 8,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8750
|
8,9740
En Düşük
8,8520
16:4710,3083
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0330
|Açılış
|: 10,2850
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3706
En Düşük
10,2298
16:47507,26
En Yüksek
|Değişim
|: 1,32%
|| 6,59
|Açılış
|: 507,26
|
|Önceki Kapanış
|: 500,67
|
509,99
En Düşük
499,83
BIST En Aktif Hisseler16:45
|AYCES
|55,00
|4.373.511
|% 10,00
|
|MAALT
|179,30
|25.141.812
|% 10,00
|
|PKENT
|3.520,00
|38.703.937
|% 10,00
|
|MERIT
|19,16
|1.347.963
|% 9,99
|
|DOBUR
|31,92
|5.375.146
|% 9,92
|
|SEYKM
|14,58
|2.774.195
|% -10,00
|
|KERVN
|0,72
|890.816
|% -10,00
|
|IDEAS
|43,16
|2.121.573
|% -9,97
|
|PAMEL
|43,20
|34.416.728
|% -9,96
|
|KNFRT
|4,86
|244.504.843
|% -9,50
|
|GARAN
|9,39
|1.040.723.520
|% 0,00
|
|SASA
|27,44
|826.109.218
|% 2,69
|
|ASELS
|15,64
|787.464.671
|% 0,84
|
|THYAO
|14,18
|737.953.040
|% 0,42
|
|PETKM
|6,18
|727.200.709
|% -0,80
|
|EKGYO
|1,79
|362.488.134
|% 0,56
|
|YKBNK
|2,39
|364.714.376
|% 0,00
|
|PETKM
|6,18
|727.200.709
|% -0,80
|
|GARAN
|9,39
|1.040.723.520
|% 0,00
|
|DOHOL
|2,55
|277.724.059
|% -1,16
|
|16:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.772
|1.772
|16,17
|
|Altın Gr.
|508
|508
|7,45
|
|Cumhuriyet
|3.367
|3.418
|73,00
|
|Tam
|3.345
|3.431
|28,70
|
|Yarım
|1.617
|1.659
|13,88
|
|Çeyrek
|811
|830
|6,94
|
|Gümüş.Ons
|23,02
|23,04
|0,43
|
|Gümüş Gr.
|6,60
|6,61
|0,16
|
|B. Petrol
|83,09
|83,09
|1,14
|
Seans Raporu
16:45
daha fazla
-
16:59AVGYO
Yüzde 9.52 oranında artışla 2.07 lira fiyatla işlem gören hissede 24, 594, 761 adet işlem
-
16:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler SASA, BIMAS, ASELS
-
16:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 5, 01 artarak (% 0.41 ) 1, 231
-
16:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : PKENT, MERIT, IDGYO, AVGYO, MAALT, AYCES
-
16:57
Tabandan işlem gören hisse senetleri : SEYKM, KNFRT, IDEAS, PAMEL, KERVN