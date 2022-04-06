***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
06.04.2022 16:25
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,9125
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,4
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,39
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
201060,43
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 45,67
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 86,22
- Kurucu (%)
% 45,67
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 40,55
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 6,39
c) Saklama Ücreti (%)
% 4,4
d) Diğer Giderler (%)
% 3
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1016517
BIST
16:202.326
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,26
|Açılış
|: 2.328
|
|Önceki Kapanış
|: 2.326
|
2.348
En Düşük
2.317
16:2014,7462
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0332
|Açılış
|: 14,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7150
|
14,7470
En Düşük
14,7016
16:2016,1199
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0642
|Açılış
|: 16,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1400
|
16,1339
En Düşük
16,0198
16:20912,99
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 2,04
|Açılış
|: 913,18
|
|Önceki Kapanış
|: 910,95
|
916,44
En Düşük
907,30
BIST En Aktif Hisseler16:18
|KONKA
|15,09
|143.956.725
|% 9,99
|
|DOAS
|70,05
|57.971.589
|% 9,97
|
|PAGYO
|11,27
|3.808.748
|% 9,95
|
|ARMDA
|94,45
|12.867.382
|% 9,95
|
|ULUSE
|165,70
|7.533.652
|% 9,95
|
|BOBET
|4,59
|97.937.657
|% -10,00
|
|GZNMI
|43,00
|23.514.194
|% -7,33
|
|DZGYO
|2,38
|24.723.497
|% -6,30
|
|ISBTR
|52.000,00
|52.000
|% -5,45
|
|LIDER
|17,65
|253.461.353
|% -5,36
|
|THYAO
|34,80
|3.255.443.693
|% 0,87
|
|PETKM
|9,99
|1.986.701.075
|% 2,46
|
|ASELS
|25,70
|1.613.822.237
|% -1,23
|
|GARAN
|12,45
|1.417.620.456
|% -0,32
|
|SISE
|16,38
|1.287.980.502
|% -0,97
|
|ODAS
|2,06
|1.070.218.829
|% 7,85
|
|EKGYO
|2,57
|683.235.259
|% -0,77
|
|PETKM
|9,99
|1.986.701.075
|% 2,46
|
|YKBNK
|4,17
|812.508.556
|% -0,95
|
|KARSN
|5,78
|976.062.621
|% 2,12
|
|16:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7392
|14,7453
|% 0,22
|
|Euro
|16,1088
|16,1162
|% 0,38
|
|Sterlin
|19,2391
|19,3356
|% 0,22
|
|Frank
|15,7353
|15,8301
|% -0,30
|
|Riyal
|3,9183
|3,9379
|% 0,09
|
|16:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.926
|1.926
|2,15
|
|Altın Gr.
|913
|913
|1,86
|
|Cumhuriyet
|6.053
|6.145
|-36,00
|
|Tam
|6.028
|6.178
|-35,25
|
|Yarım
|2.913
|2.989
|-17,05
|
|Çeyrek
|1.461
|1.494
|-8,52
|
|Gümüş.Ons
|24,38
|24,41
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|11,51
|11,53
|-0,00
|
|B. Petrol
|107
|107
|0,65
|
Seans Raporu
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