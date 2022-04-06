***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
06.04.2022 16:25
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
Yapılan eriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,32
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,33
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
1384,94
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 6,32
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 17,95
- Kurucu (%)
% 6,32
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 11,63
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 0
c) Saklama Ücreti (%)
% 0,04
d) Diğer Giderler (%)
% 82,01
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1016523
BIST
16:122.323
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -2,82
|Açılış
|: 2.328
|
|Önceki Kapanış
|: 2.326
|
2.348
En Düşük
2.317
16:1214,7434
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0304
|Açılış
|: 14,7430
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7150
|
14,7470
En Düşük
14,7016
16:1216,1232
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0675
|Açılış
|: 16,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1400
|
16,1339
En Düşük
16,0198
16:12913,11
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 2,16
|Açılış
|: 913,11
|
|Önceki Kapanış
|: 910,95
|
916,44
En Düşük
907,30
BIST En Aktif Hisseler16:12
|KONKA
|15,09
|143.956.725
|% 9,99
|
|DOAS
|70,05
|57.970.048
|% 9,97
|
|ARMDA
|94,45
|12.823.935
|% 9,95
|
|ULUSE
|165,70
|7.533.652
|% 9,95
|
|PAGYO
|11,27
|3.583.303
|% 9,95
|
|BOBET
|4,59
|97.869.110
|% -10,00
|
|GZNMI
|42,50
|23.038.070
|% -8,41
|
|DZGYO
|2,38
|23.921.281
|% -6,30
|
|ISBTR
|52.000,00
|52.000
|% -5,45
|
|LIDER
|17,67
|245.909.482
|% -5,25
|
|THYAO
|34,76
|3.239.142.268
|% 0,75
|
|PETKM
|9,98
|1.984.205.418
|% 2,36
|
|ASELS
|25,74
|1.611.147.394
|% -1,08
|
|GARAN
|12,46
|1.402.619.809
|% -0,24
|
|SISE
|16,36
|1.281.123.751
|% -1,09
|
|ODAS
|2,07
|1.052.761.450
|% 8,38
|
|EKGYO
|2,57
|682.147.474
|% -0,77
|
|PETKM
|9,98
|1.984.205.418
|% 2,36
|
|YKBNK
|4,16
|811.711.017
|% -1,19
|
|KARSN
|5,78
|970.770.678
|% 2,12
|
|16:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7383
|14,7434
|% 0,21
|
|Euro
|16,1145
|16,1232
|% 0,42
|
|Sterlin
|19,2489
|19,3455
|% 0,28
|
|Frank
|15,7366
|15,8314
|% -0,29
|
|Riyal
|3,9184
|3,9381
|% 0,09
|
|16:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.926
|1.926
|1,88
|
|Altın Gr.
|913
|913
|2,16
|
|Cumhuriyet
|6.053
|6.145
|-36,00
|
|Tam
|6.027
|6.177
|-36,25
|
|Yarım
|2.913
|2.988
|-17,53
|
|Çeyrek
|1.461
|1.494
|-8,77
|
|Gümüş.Ons
|24,37
|24,40
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|11,52
|11,54
|0,01
|
|B. Petrol
|107
|107
|0,44
|