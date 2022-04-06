***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
06.04.2022 16:25
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,9
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
624,96
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 42,34
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 42,34
- Kurucu (%)
% 14,82
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 27,52
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 0,18
c) Saklama Ücreti (%)
% 0,63
d) Diğer Giderler (%)
% 56,84
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1016526
BIST
16:112.323
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -3,51
|Açılış
|: 2.328
|
|Önceki Kapanış
|: 2.326
|
2.348
En Düşük
2.317
16:1114,7457
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0327
|Açılış
|: 14,7430
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7150
|
14,7470
En Düşük
14,7016
16:1116,1269
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0712
|Açılış
|: 16,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1400
|
16,1339
En Düşük
16,0198
16:11913,11
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 2,16
|Açılış
|: 913,11
|
|Önceki Kapanış
|: 910,95
|
916,44
En Düşük
907,30
BIST En Aktif Hisseler16:11
|KONKA
|15,09
|143.946.343
|% 9,99
|
|DOAS
|70,05
|57.966.546
|% 9,97
|
|ARMDA
|94,45
|12.823.746
|% 9,95
|
|ULUSE
|165,70
|7.533.652
|% 9,95
|
|PAGYO
|11,27
|3.583.303
|% 9,95
|
|BOBET
|4,59
|97.737.161
|% -10,00
|
|GZNMI
|42,38
|22.731.252
|% -8,66
|
|DZGYO
|2,39
|23.687.324
|% -5,91
|
|LIDER
|17,55
|242.034.606
|% -5,90
|
|ISBTR
|52.000,00
|52.000
|% -5,45
|
|THYAO
|34,76
|3.232.941.814
|% 0,75
|
|PETKM
|9,99
|1.983.688.553
|% 2,46
|
|ASELS
|25,74
|1.608.670.323
|% -1,08
|
|GARAN
|12,45
|1.398.819.136
|% -0,32
|
|SISE
|16,37
|1.277.948.379
|% -1,03
|
|ODAS
|2,07
|1.052.374.444
|% 8,38
|
|EKGYO
|2,56
|682.088.373
|% -1,16
|
|PETKM
|9,99
|1.983.688.553
|% 2,46
|
|YKBNK
|4,17
|811.438.747
|% -0,95
|
|KARSN
|5,78
|966.516.810
|% 2,12
|
|16:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7394
|14,7457
|% 0,22
|
|Euro
|16,1179
|16,1269
|% 0,44
|
|Sterlin
|19,2466
|19,3431
|% 0,26
|
|Frank
|15,7308
|15,8256
|% -0,33
|
|Riyal
|3,9182
|3,9379
|% 0,09
|
|16:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.925
|1.925
|0,92
|
|Altın Gr.
|913
|913
|2,02
|
|Cumhuriyet
|6.053
|6.145
|-36,00
|
|Tam
|6.027
|6.177
|-36,25
|
|Yarım
|2.913
|2.988
|-17,53
|
|Çeyrek
|1.461
|1.494
|-8,77
|
|Gümüş.Ons
|24,31
|24,35
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|11,51
|11,52
|-0,01
|
|B. Petrol
|108
|108
|0,95
|