***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
08.04.2022 12:21
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.04.2022
Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,9
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,49
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,49
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
387731,6
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 85,92
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 85,92
- Kurucu (%)
% 30,07
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 55,85
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 7,38
c) Saklama Ücreti (%)
% 4,11
d) Diğer Giderler (%)
% 2,59
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1017826
BIST
15:082.375
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 29,58
|Açılış
|: 2.361
|
|Önceki Kapanış
|: 2.345
|
2.384
En Düşük
2.361
15:0814,7551
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0181
|Açılış
|: 14,7350
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7450
|
14,7691
En Düşük
14,7221
15:0816,0425
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0060
|Açılış
|: 16,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1100
|
16,0776
En Düşük
15,9947
15:08917,44
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 2,49
|Açılış
|: 917,44
|
|Önceki Kapanış
|: 914,95
|
918,08
En Düşük
913,84
BIST En Aktif Hisseler15:05
|MZHLD
|34,12
|3.463.352
|% 9,99
|
|IHAAS
|13,79
|17.925.902
|% 9,97
|
|EPLAS
|19,44
|20.468.962
|% 9,95
|
|SUMAS
|81,30
|377.217
|% 9,94
|
|PAGYO
|13,17
|18.245.879
|% 9,93
|
|MARTI
|2,03
|5.200.028
|% -9,78
|
|SNKRN
|26,00
|726.399
|% -6,81
|
|DERIM
|4,70
|13.871.832
|% -6,00
|
|PSDTC
|29,28
|14.859.285
|% -4,06
|
|PSDTC
|29,28
|14.859.285
|% -4,06
|
|GARAN
|13,16
|4.124.889.034
|% 4,36
|
|THYAO
|35,26
|1.992.892.986
|% -1,01
|
|AKBNK
|8,30
|1.351.994.567
|% 3,23
|
|KARSN
|6,00
|1.348.275.267
|% 5,08
|
|ASELS
|26,50
|1.263.251.819
|% 1,53
|
|EKGYO
|2,63
|1.089.547.935
|% 2,73
|
|GARAN
|13,16
|4.124.889.034
|% 4,36
|
|ODAS
|2,17
|635.118.634
|% 2,84
|
|YKBNK
|4,53
|1.178.316.767
|% 3,19
|
|KARSN
|6,00
|1.348.275.267
|% 5,08
|
|15:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7511
|14,7569
|% 0,14
|
|Euro
|16,0271
|16,0364
|% -0,08
|
|Sterlin
|19,1596
|19,2556
|% -0,22
|
|Frank
|15,7156
|15,8102
|% 0,05
|
|Riyal
|3,9217
|3,9413
|% 0,15
|
|15:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.938
|1.938
|6,23
|
|Altın Gr.
|917
|917
|2,01
|
|Cumhuriyet
|6.070
|6.161
|-1,00
|
|Tam
|6.043
|6.194
|1,07
|
|Yarım
|2.921
|2.996
|0,52
|
|Çeyrek
|1.465
|1.498
|0,26
|
|Gümüş.Ons
|24,70
|24,73
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|11,67
|11,69
|0,03
|
|B. Petrol
|101
|101
|0,05
|
Seans Raporu
15:05
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15:19KLSYN
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