***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
06.01.2023 14:18
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,43
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,43
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
182198,4
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 22,99
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 57,47
- Kurucu (%)
% 22,99
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 34,48
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 16,24
c) Saklama Ücreti (%)
% 0,5
d) Diğer Giderler (%)
% 25,8
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1095093
BIST
15:405.239
En Yüksek
|Değişim
|: 2,40%
|| 122,93
|Açılış
|: 5.121
|
|Önceki Kapanış
|: 5.116
|
5.283
En Düşük
4.961
15:4018,7749
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0107
|Açılış
|: 18,9150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9050
|
18,8192
En Düşük
18,7339
15:4019,7109
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0535
|Açılış
|: 19,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9400
|
19,9628
En Düşük
19,6753
15:401.108,03
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 1,91
|Açılış
|: 1.107,65
|
|Önceki Kapanış
|: 1.106,12
|
1.111,74
En Düşük
1.104,30
BIST En Aktif Hisseler15:38
|BRKVY
|28,82
|40.643.711
|% 10,00
|
|HKTM
|61,65
|61.238.411
|% 9,99
|
|UZERB
|212,80
|2.781.252
|% 9,97
|
|TERA
|25,64
|193.977.465
|% 9,95
|
|SNKRN
|30,74
|5.998.293
|% 9,94
|
|VKING
|36,00
|1.514.124
|% -10,00
|
|DYOBY
|28,62
|195.571.647
|% -10,00
|
|ADEL
|126,10
|92.663.873
|% -8,02
|
|MARTI
|5,05
|105.045.134
|% -7,85
|
|FMIZP
|208,00
|138.251.070
|% -6,39
|
|THYAO
|139,80
|8.097.714.641
|% 3,40
|
|EREGL
|40,24
|7.011.258.600
|% 0,40
|
|ASELS
|61,40
|6.527.296.010
|% 4,24
|
|EKGYO
|9,17
|4.259.498.626
|% 8,14
|
|KRDMD
|18,37
|3.747.948.622
|% 2,06
|
|EKGYO
|9,17
|4.259.498.626
|% 8,14
|
|YKBNK
|10,70
|2.538.415.813
|% 2,10
|
|KRDMD
|18,37
|3.747.948.622
|% 2,06
|
|SKBNK
|2,83
|573.106.290
|% 3,66
|
|EREGL
|40,24
|7.011.258.600
|% 0,40
|
|15:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7628
|18,7700
|% 0,03
|
|Euro
|19,6949
|19,7156
|% -0,25
|
|Sterlin
|22,1842
|22,2955
|% -0,47
|
|Frank
|19,8756
|19,9954
|% -0,42
|
|Riyal
|4,9779
|5,0028
|% 0,01
|
|15:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.836
|1.837
|3,56
|
|Gümüş.Ons
|23,39
|23,42
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|14,14
|14,15
|0,12
|
Seans Raporu
15:38
daha fazla
-
15:53SNICA
Yüzde 6.82 oranında artışla 27.24 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 180, 699 adet işlem
-
15:51KMPUR
Yüzde 7.14 oranında artışla 102.10 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 538, 601 adet işlem
-
15:50XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 99, 63 artarak (% 2.19 ) 4, 639
-
15:50
Tavandan işlem gören hisse senedleri : HKTM, BRKVY, UZERB, EGGUB, SNKRN, TERA
-
15:50
EKIZ, BRLSM, AYDEM değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında