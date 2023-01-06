***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
06.01.2023 14:18
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,44
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,45
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
82368,32
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 31,59
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 57,05
- Kurucu (%)
% 31,59
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 25,46
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 5,89
c) Saklama Ücreti (%)
% 22,12
d) Diğer Giderler (%)
% 14,93
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1095096
BIST
14:235.202
En Yüksek
|Değişim
|: 1,68%
|| 85,96
|Açılış
|: 5.121
|
|Önceki Kapanış
|: 5.116
|
5.283
En Düşük
4.961
14:2318,7697
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0055
|Açılış
|: 18,9130
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9050
|
18,8192
En Düşük
18,7339
14:2319,7244
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0400
|Açılış
|: 19,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9400
|
19,9628
En Düşük
19,7065
14:231.109,04
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 2,92
|Açılış
|: 1.109,04
|
|Önceki Kapanış
|: 1.106,12
|
1.111,74
En Düşük
1.104,30
BIST En Aktif Hisseler14:23
|HKTM
|61,65
|59.818.242
|% 9,99
|
|AYES
|55,60
|870.957
|% 9,99
|
|UZERB
|212,80
|2.781.252
|% 9,97
|
|TERA
|25,64
|186.817.264
|% 9,95
|
|SNKRN
|30,74
|5.998.293
|% 9,94
|
|UMPAS
|5,23
|1.474.569
|% -9,98
|
|DYOBY
|29,14
|169.039.234
|% -8,36
|
|MARTI
|5,07
|97.455.048
|% -7,48
|
|ADEL
|127,80
|83.964.525
|% -6,78
|
|ULUSE
|191,90
|38.741.989
|% -5,23
|
|THYAO
|139,70
|7.271.063.147
|% 3,33
|
|EREGL
|40,18
|5.895.695.869
|% 0,25
|
|ASELS
|61,70
|5.618.836.619
|% 4,75
|
|EKGYO
|9,05
|3.541.070.724
|% 6,72
|
|KRDMD
|18,26
|3.037.638.494
|% 1,44
|
|EKGYO
|9,05
|3.541.070.724
|% 6,72
|
|YKBNK
|10,74
|2.018.658.358
|% 2,48
|
|SKBNK
|2,85
|479.996.710
|% 4,40
|
|KRDMD
|18,26
|3.037.638.494
|% 1,44
|
|EREGL
|40,18
|5.895.695.869
|% 0,25
|
|14:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7596
|18,7697
|% 0,03
|
|Euro
|19,7104
|19,7244
|% -0,20
|
|Sterlin
|22,1903
|22,3016
|% -0,44
|
|Frank
|19,9000
|20,0199
|% -0,30
|
|Riyal
|4,9776
|5,0026
|% 0,01
|
|14:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.837
|1.837
|4,18
|
|Altın Gr.
|1.109
|1.109
|2,92
|
|Cumhuriyet
|7.491
|7.604
|5,00
|
|Tam
|7.532
|7.592
|4,00
|
|Yarım
|3.648
|3.711
|2,00
|
|Çeyrek
|1.829
|1.856
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|23,44
|23,47
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|14,17
|14,19
|0,16
|