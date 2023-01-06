***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
06.01.2023 14:18
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,25
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,25
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
102258,59
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 23,12
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 61,42
- Kurucu (%)
% 23,12
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 38,31
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 0,04
c) Saklama Ücreti (%)
% 19,91
d) Diğer Giderler (%)
% 18,63
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1095099
BIST
15:395.238
En Yüksek
|Değişim
|: 2,38%
|| 121,63
|Açılış
|: 5.121
|
|Önceki Kapanış
|: 5.116
|
5.283
En Düşük
4.961
15:3918,7716
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0074
|Açılış
|: 18,9150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9050
|
18,8192
En Düşük
18,7339
15:3919,7100
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0544
|Açılış
|: 19,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9400
|
19,9628
En Düşük
19,6753
15:391.107,65
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 1,53
|Açılış
|: 1.107,65
|
|Önceki Kapanış
|: 1.106,12
|
1.111,74
En Düşük
1.104,30
BIST En Aktif Hisseler15:39
|BRKVY
|28,82
|40.644.345
|% 10,00
|
|HKTM
|61,65
|61.238.411
|% 9,99
|
|UZERB
|212,80
|2.781.252
|% 9,97
|
|TERA
|25,64
|193.982.696
|% 9,95
|
|SNKRN
|30,74
|5.998.293
|% 9,94
|
|KUVVA
|48,00
|1.064.528
|% -5,88
|
|ULUSE
|190,70
|44.343.782
|% -5,83
|
|UMPAS
|5,50
|1.474.569
|% -5,34
|
|ULUFA
|7,08
|28.721.932
|% -5,22
|
|UFUK
|67,75
|1.294.729
|% -3,35
|
|PGSUS
|474,30
|1.318.895.877
|% 4,24
|
|ENJSA
|32,36
|1.168.516.629
|% 0,06
|
|ODAS
|9,86
|825.421.451
|% 0,92
|
|GESAN
|207,20
|771.263.191
|% 0,05
|
|EYGYO
|20,96
|747.451.972
|% 1,65
|
|EKGYO
|9,18
|4.328.097.165
|% 8,25
|
|YKBNK
|10,71
|2.570.834.378
|% 2,19
|
|KRDMD
|18,48
|3.816.203.405
|% 2,67
|
|SKBNK
|2,84
|575.868.738
|% 4,03
|
|EREGL
|40,38
|7.085.428.743
|% 0,75
|
|15:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7601
|18,7716
|% 0,04
|
|Euro
|19,6945
|19,7100
|% -0,28
|
|Sterlin
|22,1741
|22,2853
|% -0,51
|
|Frank
|19,8731
|19,9928
|% -0,43
|
|Riyal
|4,9775
|5,0025
|% 0,01
|
|15:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.836
|1.836
|3,32
|
|Altın Gr.
|1.108
|1.108
|2,14
|
|Cumhuriyet
|7.489
|7.602
|3,00
|
|Tam
|7.534
|7.593
|5,00
|
|Yarım
|3.648
|3.712
|3,00
|
|Çeyrek
|1.830
|1.856
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|23,42
|23,47
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|14,12
|14,14
|0,11
|
|B. Petrol
|78,47
|78,47
|-0,22
|
Seans Raporu
15:39
daha fazla
-
15:54ANSGR
Yüzde 6.78 oranında artışla 17.96 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 094, 589 adet işlem
-
15:53SNICA
Yüzde 6.82 oranında artışla 27.24 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 180, 699 adet işlem
-
15:51KMPUR
Yüzde 7.14 oranında artışla 102.10 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 538, 601 adet işlem
-
15:50XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 99, 63 artarak (% 2.19 ) 4, 639
-
15:50
Tavandan işlem gören hisse senedleri : HKTM, BRKVY, UZERB, EGGUB, SNKRN, TERA