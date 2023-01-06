***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
06.01.2023 14:18
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,93
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,93
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
155412,22
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 15,49
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 38,73
- Kurucu (%)
% 15,49
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 23,24
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 31,14
c) Saklama Ücreti (%)
% 13,07
d) Diğer Giderler (%)
% 17,06
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1095101
BIST
14:095.250
En Yüksek
|Değişim
|: 2,61%
|| 133,56
|Açılış
|: 5.121
|
|Önceki Kapanış
|: 5.116
|
5.283
En Düşük
4.961
14:0918,7648
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0006
|Açılış
|: 18,9130
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9050
|
18,8192
En Düşük
18,7339
14:0919,7256
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0388
|Açılış
|: 19,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9400
|
19,9628
En Düşük
19,7065
14:091.108,81
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 2,69
|Açılış
|: 1.108,36
|
|Önceki Kapanış
|: 1.106,12
|
1.111,74
En Düşük
1.104,30
BIST En Aktif Hisseler14:09
|HKTM
|61,65
|59.616.091
|% 9,99
|
|AYES
|55,60
|870.957
|% 9,99
|
|SNKRN
|30,74
|5.998.293
|% 9,94
|
|DOKTA
|55,90
|16.504.292
|% 9,93
|
|EGGUB
|104,10
|86.196.846
|% 9,93
|
|UMPAS
|5,23
|1.379.920
|% -9,98
|
|UZERB
|177,70
|2.471.415
|% -8,17
|
|DYOBY
|29,28
|166.248.626
|% -7,92
|
|MARTI
|5,11
|95.736.532
|% -6,75
|
|ADEL
|128,00
|82.411.936
|% -6,64
|
|THYAO
|140,00
|7.172.896.778
|% 3,55
|
|EREGL
|40,26
|5.766.944.833
|% 0,45
|
|ASELS
|61,85
|5.511.245.777
|% 5,01
|
|EKGYO
|9,06
|3.505.283.157
|% 6,84
|
|KRDMD
|18,31
|2.979.323.699
|% 1,72
|
|EKGYO
|9,06
|3.505.283.157
|% 6,84
|
|YKBNK
|10,81
|1.967.059.302
|% 3,15
|
|SKBNK
|2,86
|463.152.231
|% 4,76
|
|KRDMD
|18,31
|2.979.323.699
|% 1,72
|
|EREGL
|40,26
|5.766.944.833
|% 0,45
|
|14:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7603
|18,7648
|% 0,00
|
|Euro
|19,7140
|19,7256
|% -0,20
|
|Sterlin
|22,1803
|22,2915
|% -0,48
|
|Frank
|19,8761
|19,9958
|% -0,42
|
|Riyal
|4,9775
|5,0024
|% 0,01
|
|14:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.839
|1.839
|5,91
|
|Altın Gr.
|1.108
|1.108
|2,24
|
|Cumhuriyet
|7.491
|7.604
|5,00
|
|Tam
|7.527
|7.589
|1,00
|
|Yarım
|3.645
|3.710
|1,00
|
|Çeyrek
|1.828
|1.855
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|23,49
|23,52
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|14,18
|14,19
|0,16
|
|B. Petrol
|78,94
|78,94
|0,25
|