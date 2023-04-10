***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
10.04.2023 11:34
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,99
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,99
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
17893,75
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 16,92
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 17,57
- Kurucu (%)
% 16,92
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 0,65
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 0
c) Saklama Ücreti (%)
% 15,39
d) Diğer Giderler (%)
% 67,04
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1134662
BIST
15:425.040
En Yüksek
|Değişim
|: 2,35%
|| 115,85
|Açılış
|: 4.956
|
|Önceki Kapanış
|: 4.925
|
5.050
En Düşük
4.956
15:4219,2768
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0400
|Açılış
|: 19,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6750
|
19,2879
En Düşük
19,2200
15:4220,9281
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0648
|Açılış
|: 21,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 21,4450
|
21,0512
En Düşük
20,9053
15:421.239,57
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -2,62
|Açılış
|: 1.239,57
|
|Önceki Kapanış
|: 1.242,19
|
1.243,76
En Düşük
1.230,73
BIST En Aktif Hisseler15:40
|MARKA
|19,83
|18.962.906
|% 9,98
|
|BALAT
|15,76
|618.107
|% 9,98
|
|PKART
|24,28
|19.563.147
|% 9,96
|
|KAREL
|18,13
|110.462.733
|% 9,95
|
|GESAN
|81,75
|619.612.848
|% 9,95
|
|AVHOL
|19,50
|102.677.307
|% -6,61
|
|DERHL
|5,36
|28.247.084
|% -6,46
|
|ULUSE
|142,20
|74.768.013
|% -5,07
|
|COSMO
|83,80
|5.982.869
|% -4,83
|
|UZERB
|210,10
|2.587.760
|% -4,24
|
|THYAO
|131,00
|3.961.389.577
|% 2,83
|
|KOZAL
|22,14
|2.185.323.970
|% 2,50
|
|EKGYO
|7,13
|1.931.798.455
|% 6,58
|
|EREGL
|35,46
|1.730.281.511
|% 1,72
|
|ASTOR
|57,90
|1.464.834.732
|% 2,12
|
|EKGYO
|7,13
|1.931.798.455
|% 6,58
|
|KOZAL
|22,14
|2.185.323.970
|% 2,50
|
|ZOREN
|4,88
|374.218.000
|% 9,91
|
|IHLGM
|1,01
|78.382.462
|% 4,12
|
|ODAS
|6,93
|426.153.209
|% 4,21
|
|15:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,2712
|19,2768
|% 0,21
|
|Euro
|20,9053
|20,9461
|% -0,22
|
|Sterlin
|23,7860
|23,9053
|% -0,11
|
|Frank
|21,1377
|21,2650
|% -0,14
|
|Riyal
|5,1230
|5,1487
|% 0,20
|
|15:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.994
|1.994
|-13,77
|
|Altın Gr.
|1.240
|1.240
|-2,30
|
|Cumhuriyet
|8.579
|8.608
|-17,00
|
|Tam
|8.533
|8.593
|30,00
|
|Yarım
|4.167
|4.205
|15,00
|
|Çeyrek
|2.084
|2.102
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|24,85
|24,88
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|15,47
|15,49
|0,02
|