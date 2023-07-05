***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği
05.07.2023 17:40
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği )
Türkçe
Fon Unvan Değişikliği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Eski Unvan
OSMANLI PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Yeni Unvan
OSMANLI PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ TL FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Unvan Değişikliğinin Tescil Tarihi
05/04/2023
Açıklamalar
Fon Unvan Değişikliği yapılarak TL fona dönüşümü yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1165966
BIST
'
17:586.090
En Düşük
|Değişim
|: 1,43%
|| 86,00
|Açılış
|: 6.026
|
|Önceki Kapanış
|: 6.004
|
5.890
En Yüksek
6.122
17:5826,0994
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,1381
|Açılış
|: 26,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 26,1000
|
26,1952
En Düşük
25,9118
17:5828,4210
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,1127
|Açılış
|: 28,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,4000
|
28,5548
En Düşük
28,0552
17:581.612,89
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 2,56
|Açılış
|: 1.612,89
|
|Önceki Kapanış
|: 1.610,33
|
1.623,64
En Düşük
1.603,26
BIST En Aktif Hisseler17:58
|OTKAR
|223,30
|729.922.380
|% 10,00
|
|SELGD
|8,25
|8.836.264
|% 10,00
|
|ADEL
|231,10
|163.624.017
|% 10,00
|
|YAPRK
|111,10
|133.717.332
|% 10,00
|
|BFREN
|4.548,50
|172.764.093
|% 10,00
|
|VKFYO
|31,10
|27.661.517
|% -9,96
|
|INGRM
|542,10
|10.373.387
|% -4,49
|
|BRYAT
|1.467,70
|714.920.775
|% -4,38
|
|KLNMA
|12,19
|563.935
|% -4,02
|
|VKING
|34,54
|13.972.854
|% -3,68
|
|THYAO
|215,90
|14.324.815.878
|% 3,75
|
|KOZAL
|27,14
|4.136.847.395
|% 0,22
|
|TCELL
|39,50
|4.125.627.263
|% 5,56
|
|ASELS
|59,40
|3.886.637.216
|% -0,25
|
|KCHOL
|109,10
|3.834.123.486
|% 3,90
|
|EKGYO
|7,83
|2.232.605.728
|% 0,64
|
|YKBNK
|13,24
|3.557.885.716
|% -1,27
|
|SKBNK
|2,86
|577.633.647
|% 0,70
|
|ISCTR
|14,23
|2.637.718.034
|% -1,11
|
|VKGYO
|3,17
|596.672.063
|% 4,28
|
|17:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,0911
|26,0994
|% 0,53
|
|Euro
|28,3802
|28,4210
|% 0,40
|
|Sterlin
|33,0714
|33,2373
|% 0,36
|
|Frank
|28,9242
|29,0984
|% 0,21
|
|Riyal
|6,9354
|6,9701
|% 0,35
|
|17:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.922
|1.922
|-3,83
|
|Altın Gr.
|1.611
|1.611
|0,80
|
|Cumhuriyet
|10.773
|10.935
|15,00
|
|Tam
|10.687
|10.976
|33,22
|
|Yarım
|5.196
|5.334
|2,00
|
|Çeyrek
|2.606
|2.667
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|23,15
|23,17
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|19,33
|19,35
|0,13
|
|B. Petrol
|76,31
|76,31
|0,06
|
Seans Raporu
17:58
daha fazla
-
17:59YUNSA
Yüzde 6.50 oranında artışla 139.30 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 229, 240 adet işlem
-
17:58EGPRO
Yüzde 9.87 oranında artışla 116.90 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 148, 131 adet işlem
-
17:56GRSEL
Yüzde 9.56 oranında artışla 22.92 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 773, 400 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 6, 095 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 52 üstünde . İşlem hacmi 105, 647.00 milyon TL de
-
17:55TKNSA
Yüzde 6.36 oranında artışla 23.40 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 582, 636 adet işlem