***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarKurucusu olduğumuz Osmanlı Portföy Kaptan Serbest(Döviz) Fon 05.03.2020 tarihi itibariyle TEFAS platformuna tanımlanacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824499BIST