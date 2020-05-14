***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuzun 13.05.2020 tarih ve 24 sayılı karar ile 2019 yılı Genel Kurul Toplantısı 04.06.2020 tarihinde saat 11:00' de yapılacak olup Yönetim Kurulu Kararı ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845031BIST