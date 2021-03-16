***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
16.03.2021 10:12
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz ana sözleşmesinin "Sermaye ve Pay Senetlerinin Nev'i " başlıklı 8'inci maddesine ilişkin değişiklik tasarısı, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanarak Şirketimize iletilmiştir.
Ana Sözleşme değişiklik tasarısı, Ticaret Bakanlığı'nın iznini takiben, yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918381
BIST
10:271.563
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 7,46
|Açılış
|: 1.561
|
|Önceki Kapanış
|: 1.555
|
1.565
En Düşük
1.560
10:277,5382
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0055
|Açılış
|: 7,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5550
|
7,5496
En Düşük
7,5139
10:278,9908
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0025
|Açılış
|: 9,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0300
|
9,0136
En Düşük
8,9627
10:27418,52
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -1,01
|Açılış
|: 418,52
|
|Önceki Kapanış
|: 419,53
|
420,93
En Düşük
417,34
BIST En Aktif Hisseler10:27
|SANKO
|14,53
|32.963.425
|% 9,99
|
|TRILC
|21,42
|32.325.522
|% 9,96
|
|BRMEN
|2,87
|335.187
|% 9,96
|
|IDEAS
|68,65
|2.418.196
|% 9,93
|
|UMPAS
|1,38
|62.008
|% 9,52
|
|FENER
|29,34
|178.155.150
|% -6,98
|
|POLTK
|317,70
|5.769.517
|% -4,85
|
|MMCAS
|5,70
|38.954
|% -4,84
|
|FRIGO
|32,70
|682.275
|% -4,72
|
|GRNYO
|3,50
|4.915.640
|% -3,85
|
|GOZDE
|9,01
|267.220.801
|% -1,42
|
|SISE
|7,79
|200.104.578
|% 0,00
|
|LOGO
|176,10
|181.704.009
|% 8,64
|
|FENER
|29,34
|178.155.150
|% -6,98
|
|OTKAR
|451,20
|158.976.462
|% 3,49
|
|GOZDE
|9,01
|267.220.801
|% -1,42
|
|SISE
|7,79
|200.104.578
|% 0,00
|
|BJKAS
|5,40
|112.197.468
|% 7,14
|
|YKBNK
|2,70
|55.891.371
|% 0,37
|
|EKGYO
|2,23
|36.747.606
|% 0,00
|
|10:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5348
|7,5382
|% 0,07
|
|Euro
|8,9847
|8,9908
|% 0,03
|
|Sterlin
|10,3883
|10,4404
|% -0,52
|
|Frank
|8,0912
|8,1399
|% 0,00
|
|Riyal
|2,0026
|2,0127
|% 0,00
|
|10:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.728
|1.729
|-3,24
|
|Altın Gr.
|419
|419
|-0,82
|
|Cumhuriyet
|2.798
|2.841
|5,00
|
|Tam
|2.785
|2.857
|6,32
|
|Yarım
|1.346
|1.382
|3,06
|
|Çeyrek
|675
|691
|1,53
|
|Gümüş.Ons
|26,06
|26,10
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,31
|6,32
|-0,04
|
|B. Petrol
|68,21
|68,21
|-0,67
|