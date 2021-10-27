***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
27.10.2021 15:18
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Osmanlı Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon' a bağlı Osmanlı Portföy Birinci Serbest Fon' un katılma paylarına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 14/10/2021 tarihinde onaylanan İzahname ve Yatırımcı Bilgi Formu ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972788
BIST
17:511.520
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 10,42
|Açılış
|: 1.508
|
|Önceki Kapanış
|: 1.509
|
1.520
En Düşük
1.503
17:519,5168
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0189
|Açılış
|: 9,4880
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5050
|
9,5507
En Düşük
9,4605
17:5111,0632
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0038
|Açılış
|: 11,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 11,0250
|
11,1022
En Düşük
11,0003
17:51548,25
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -1,68
|Açılış
|: 548,55
|
|Önceki Kapanış
|: 549,94
|
550,73
En Düşük
543,55
BIST En Aktif Hisseler17:49
|ATATP
|39,60
|40.855.393
|% 10,00
|
|SELVA
|9,92
|66.038.396
|% 9,98
|
|JANTS
|64,50
|323.273.783
|% 9,97
|
|RHEAG
|2,22
|7.460.102
|% 9,90
|
|KARYE
|20,10
|80.650.398
|% 9,90
|
|BIOEN
|25,06
|404.825.467
|% -7,19
|
|ISGSY
|8,08
|209.527.210
|% -7,13
|
|KSTUR
|249,20
|335.423
|% -6,25
|
|EUKYO
|4,54
|2.533.584
|% -6,00
|
|IZTAR
|23,10
|6.270.645
|% -5,64
|
|GARAN
|9,56
|2.714.308.669
|% 3,46
|
|THYAO
|14,70
|1.370.785.519
|% 0,00
|
|EREGL
|19,79
|1.276.828.726
|% -1,05
|
|AKBNK
|5,76
|1.036.143.968
|% 3,23
|
|ASELS
|16,51
|913.987.996
|% -2,71
|
|YKBNK
|2,67
|877.246.327
|% 2,69
|
|GARAN
|9,56
|2.714.308.669
|% 3,46
|
|EKGYO
|1,98
|366.377.730
|% 0,51
|
|AKBNK
|5,76
|1.036.143.968
|% 3,23
|
|DOHOL
|2,66
|347.457.453
|% 0,00
|
|17:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,5099
|9,5165
|% -0,20
|
|Euro
|11,0511
|11,0575
|% -0,09
|
|Sterlin
|13,0224
|13,0877
|% -0,53
|
|Frank
|10,3374
|10,3997
|% 0,06
|
|Riyal
|2,5301
|2,5428
|% -0,22
|
|17:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.792
|1.792
|-0,44
|
|Altın Gr.
|548
|548
|-1,94
|
|Cumhuriyet
|3.604
|3.659
|-6,00
|
|Tam
|3.590
|3.681
|-0,14
|
|Yarım
|1.735
|1.780
|-0,07
|
|Çeyrek
|870
|890
|-0,03
|
|Gümüş.Ons
|24,10
|24,13
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|7,36
|7,36
|-0,05
|
|B. Petrol
|84,72
|84,72
|-0,93
|
Seans Raporu
17:49
daha fazla
-
17:56ERBOS
Yüzde 4.56 oranında artışla 119.20 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 587, 888 adet işlem
-
17:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 4, 04 artarak (% 0.30 ) 1, 332
-
17:55
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SELVA, KARYE, HEDEF, ATATP, ZRGYO
-
17:55
UMPAS, ZRGYO, ISKUR değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:55
RODRG, BERA, ANGEN değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında