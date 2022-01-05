***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarOsmanlı Portföy Yönetimi A.Ş. Fon Sepeti Şemsiye Fonu' na bağlı Osmanlı Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu' nun katılma paylarına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 31/12/2021 tarihinde onaylananİzahname ve Yatırımcı Bilgi Formuekte sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/989033BIST