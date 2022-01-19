***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarOsmanlı Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon' a bağlı Osmanlı Portföy İkinci Serbest (Döviz-Avro) Fon' un katılma paylarına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 13/01/2022 tarihinde onaylanan İzahname ve Yatırımcı Bilgi Formu ekte sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/995200BIST