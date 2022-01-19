***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
19.01.2022 18:05
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Açıklamalar
Osmanlı Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon' a bağlı Osmanlı Portföy İkinci Serbest (Döviz-Avro) Fon' un katılma paylarına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 13/01/2022 tarihinde onaylanan İzahname ve Yatırımcı Bilgi Formu ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/995200
BIST
18:052.042
En Yüksek
|Değişim
|: 3,14%
|| 62,25
|Açılış
|: 1.979
|
|Önceki Kapanış
|: 1.980
|
2.044
En Düşük
1.959
18:0513,4379
En Yüksek
|Değişim
|: -0,68%
|| -0,0915
|Açılış
|: 13,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 13,5800
|
13,6313
En Düşük
13,4030
18:0515,2534
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -0,0638
|Açılış
|: 15,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4200
|
15,4578
En Düşük
15,2080
18:05791,97
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 2,50
|Açılış
|: 791,97
|
|Önceki Kapanış
|: 789,47
|
796,36
En Düşük
785,56
BIST En Aktif Hisseler18:05
|HLGYO
|2,75
|167.578.026
|% 10,00
|
|EUHOL
|3,74
|36.363.084
|% 10,00
|
|SANEL
|7,92
|47.223.793
|% 10,00
|
|TETMT
|507,60
|57.799.312
|% 9,99
|
|EMNIS
|31,48
|3.698.286
|% 9,99
|
|CRDFA
|2,70
|39.644.228
|% -10,00
|
|PKENT
|296,20
|6.769.003
|% -10,00
|
|ISKUR
|621.699,90
|621.700
|% -10,00
|
|DOBUR
|83,45
|14.414.768
|% -9,98
|
|AKFGY
|6,48
|5.624.310
|% -9,87
|
|THYAO
|27,40
|4.362.449.165
|% 1,93
|
|KRDMD
|12,30
|3.826.551.152
|% 3,80
|
|GARAN
|12,03
|3.151.535.043
|% 4,43
|
|SISE
|14,22
|2.955.011.049
|% 0,28
|
|YKBNK
|4,11
|2.692.961.250
|% 7,87
|
|YKBNK
|4,11
|2.692.961.250
|% 7,87
|
|EKGYO
|2,47
|1.308.498.616
|% 3,78
|
|KRDMD
|12,30
|3.826.551.152
|% 3,80
|
|PETKM
|9,18
|2.413.584.745
|% 5,03
|
|GARAN
|12,03
|3.151.535.043
|% 4,43
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,4292
|13,4379
|% -0,68
|
|Euro
|15,2358
|15,2534
|% -0,42
|
|Sterlin
|18,2461
|18,3376
|% -0,49
|
|Frank
|14,5850
|14,6728
|% -0,74
|
|Riyal
|3,5668
|3,5847
|% -0,83
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.837
|1.837
|23,19
|
|Altın Gr.
|793
|793
|3,52
|
|Cumhuriyet
|5.274
|5.354
|-1,00
|
|Tam
|5.247
|5.380
|1,01
|
|Yarım
|2.536
|2.602
|0,49
|
|Çeyrek
|1.272
|1.301
|0,24
|
|Gümüş.Ons
|23,93
|23,95
|0,46
|
|Gümüş Gr.
|10,33
|10,35
|0,13
|
|B. Petrol
|88,16
|88,16
|0,65
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58EUKYO
Yüzde 7.16 oranında artışla 3.89 lira fiyatla işlem gören hissede 436, 028 adet işlem
-
17:57ORCAY
Yüzde 7.59 oranında artışla 53.00 lira fiyatla işlem gören hissede 259, 532 adet işlem
-
17:56BLCYT
Yüzde 7.76 oranında artışla 16.66 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 401, 510 adet işlem
-
17:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 54, 15 artarak (% 3.05 ) 1, 829
-
17:55
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KAPLM, TETMT, SANEL, HLGYO, BASCM, UZERB, EUHOL, AYCES