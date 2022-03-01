***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
01.03.2022 17:59
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Açıklamalar
Osmanlı Portföy Yönetimi A.Ş.Serbest Şemsiye Fon'a bağlı Osmanlı Portföy Üçüncü Serbest Fon' un katılma paylarına ilişkin Sermaye Piyasa Kurulu tarafından 28/02/2022 tarihinde onaylanan İzahname ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1005863
BIST
17:561.968
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 21,75
|Açılış
|: 1.969
|
|Önceki Kapanış
|: 1.946
|
1.994
En Düşük
1.946
17:5613,9512
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,1066
|Açılış
|: 13,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8200
|
13,9512
En Düşük
13,7651
17:5615,5000
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0200
|Açılış
|: 15,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4800
|
15,5550
En Düşük
15,4800
17:56862,79
En Yüksek
|Değişim
|: 1,44%
|| 12,21
|Açılış
|: 862,64
|
|Önceki Kapanış
|: 850,58
|
863,37
En Düşük
844,05
BIST En Aktif Hisseler17:54
|ISGYO
|6,05
|190.768.837
|% 10,00
|
|HUBVC
|9,13
|3.311.305
|% 10,00
|
|ISBTR
|68.416,70
|1.186.085
|% 10,00
|
|ISATR
|501.982,90
|501.983
|% 10,00
|
|SANEL
|9,03
|5.421.274
|% 9,99
|
|KARYE
|17,28
|63.128.441
|% -9,95
|
|KAPLM
|45,00
|676.008
|% -4,94
|
|BTCIM
|14,10
|14.782.087
|% -4,73
|
|TAVHL
|32,28
|273.817.894
|% -4,16
|
|YBTAS
|19.000,00
|116.500
|% -4,04
|
|THYAO
|25,20
|4.517.653.098
|% -1,64
|
|EREGL
|33,10
|3.228.690.514
|% 6,50
|
|GARAN
|11,64
|3.172.880.554
|% 5,05
|
|KRDMD
|12,31
|2.832.952.834
|% 4,94
|
|ASELS
|23,78
|2.014.567.323
|% 6,92
|
|YKBNK
|3,65
|1.860.637.948
|% 1,96
|
|GARAN
|11,64
|3.172.880.554
|% 5,05
|
|KRDMD
|12,31
|2.832.952.834
|% 4,94
|
|AKBNK
|7,08
|1.455.316.293
|% 0,71
|
|THYAO
|25,20
|4.517.653.098
|% -1,64
|
|17:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,9336
|13,9434
|% 0,71
|
|Euro
|15,5411
|15,5857
|% 0,09
|
|Sterlin
|18,6054
|18,6987
|% 0,39
|
|Frank
|15,0966
|15,1876
|% 0,32
|
|Riyal
|3,6990
|3,7176
|% 0,45
|
|17:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.924
|1.924
|14,11
|
|Altın Gr.
|860
|860
|9,45
|
|Cumhuriyet
|5.714
|5.800
|55,00
|
|Tam
|5.687
|5.831
|55,57
|
|Yarım
|2.749
|2.821
|26,88
|
|Çeyrek
|1.379
|1.410
|13,44
|
|Gümüş.Ons
|24,92
|24,94
|0,46
|
|Gümüş Gr.
|11,10
|11,12
|0,21
|
|B. Petrol
|104
|104
|6,46
|
Seans Raporu
17:54
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-
17:59XU100
Endeks 1, 975 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 5 üstünde . İşlem hacmi 31, 518.00 milyon TL de
-
17:59KARTN
Yüzde 5.53 oranında artışla 46.96 lira fiyatla işlem gören hissede 570, 296 adet işlem
-
17:58TRGYO
Yüzde 6.00 oranında artışla 5.65 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 628, 502 adet işlem
-
17:57ASELS
Yüzde 7.28 oranında artışla 23.86 lira fiyatla işlem gören hissede 85, 490, 176 adet işlem
-
17:56EREGL
Yüzde 6.50 oranında artışla 33.10 lira fiyatla işlem gören hissede 98, 160, 947 adet işlem