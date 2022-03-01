***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarOsmanlı Portföy Yönetimi A.Ş.Serbest Şemsiye Fon'a bağlı Osmanlı Portföy Üçüncü Serbest Fon' un katılma paylarına ilişkin Sermaye Piyasa Kurulu tarafından 28/02/2022 tarihinde onaylanan İzahname ekte sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1005863BIST