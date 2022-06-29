***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
29.06.2022 17:29
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Genel Açıklama
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29.06.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
23.06.20202 tarihli 26 sayılı Yönetim Kurulu Kararı gereğince 17.500.000 TL' lık kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak üzere Şirket'imizin 6.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı iç kaynaklardan (geçmiş yıl karı) karşılanmak suretiyle 7.500.000 TL'ye artırılmasına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurumuz 29.06.2022 tarih, E.23409 saylı kararı ile Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmıştır.
Şirketimiz sermayesi iç kaynaklarda artırılan 1.500.000 TL sermayeyi temsil etmek üzere beheri 1.- TL. (bir Türk Lirası) itibari değerde 1.500.000 adet nama yazılı pay ihraç edilecek olup, iç kaynaklardan artırılan 1.500.000 TL'lik sermayeyi temsil eden paylara ilişkin mevcut ortaklarımızın yeni pay alma haklarının nominal değeri (1 TL nominal değerli 1 pay 1TL'den) olacaktır. Paylar üzerinde herhangi bir kısıtlama söz konusu olmayıp sermaye artırım işlemleri için İstanbul ticaret sicil memurluğuna başvuruda bulunulacaktır.
Sermaye artırımına ilişkin Yönetim Kurulu Kararı ile değişecek olan Ana Sözleşmenin 8. Maddesinin yeni şekli ekte sunulmuştur.
Saygılarımızla,
OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Hisse senetleri nama yazılıdır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040063
BIST
17:592.402
En Yüksek
|Değişim
|: -3,55%
|| -88,28
|Açılış
|: 2.493
|
|Önceki Kapanış
|: 2.490
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2.494
En Düşük
2.402
17:5916,6156
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
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|Açılış
|: 16,7100
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|Önceki Kapanış
|: 16,7400
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16,7236
En Düşük
16,5311
17:5917,4585
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -0,0947
|Açılış
|: 17,5250
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|Önceki Kapanış
|: 17,6000
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17,5880
En Düşük
17,3631
17:59973,55
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -2,56
|Açılış
|: 973,01
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|Önceki Kapanış
|: 976,11
|
981,03
En Düşük
968,94
BIST En Aktif Hisseler17:59
|ORCAY
|18,35
|114.399.779
|% 9,95
|
|COSMO
|11,54
|1.063.045
|% 9,90
|
|RTALB
|6,79
|74.731.359
|% 9,89
|
|TURSG
|5,35
|477.643.532
|% 9,86
|
|ULUSE
|222,70
|24.518.741
|% 9,43
|
|LIDFA
|12,60
|77.381.235
|% -10,00
|
|BASCM
|3,78
|786.808
|% -10,00
|
|MAKIM
|16,94
|443.066.211
|% -9,99
|
|RODRG
|20,08
|9.137.840
|% -9,96
|
|YEOTK
|58,45
|87.030.549
|% -9,94
|
|THYAO
|46,18
|5.042.324.240
|% -3,87
|
|SISE
|20,68
|1.941.516.508
|% -3,45
|
|EREGL
|26,54
|1.633.279.930
|% -3,70
|
|ASELS
|22,68
|1.409.849.753
|% -2,24
|
|AKBNK
|8,02
|1.201.669.338
|% -3,49
|
|EKGYO
|2,53
|585.829.802
|% -3,44
|
|YKBNK
|4,29
|919.476.940
|% -4,03
|
|ODAS
|2,90
|608.444.116
|% -4,92
|
|TSKB
|2,02
|352.494.645
|% -2,42
|
|AKBNK
|8,02
|1.201.669.338
|% -3,49
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,6290
|16,6307
|% -0,31
|
|Euro
|17,4123
|17,4499
|% -0,59
|
|Sterlin
|20,1295
|20,2305
|% -0,66
|
|Frank
|17,3654
|17,4700
|% 0,09
|
|Riyal
|4,4223
|4,4444
|% -0,20
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|971
|972
|-4,47
|
|Cumhuriyet
|6.500
|6.599
|-26,00
|
|Tam
|6.490
|6.597
|-40,00
|
|Yarım
|3.177
|3.226
|-20,00
|
|Çeyrek
|1.591
|1.612
|-10,00
|
|Gümüş Gr.
|11,07
|11,08
|-0,12
|
Seans Raporu
17:59
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17:59EGEEN
Yüzde -7.87 oranında düşüşle 2, 303.70 lira fiyatla işlem gören hissede 127, 616 adet işlem
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17:57YUNSA
Yüzde -8.47 oranında düşüşle 30.68 lira fiyatla işlem gören hissede 814, 940 adet işlem
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17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -84, 16 kaybederek (% -3.11 ) 2, 623
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17:56XU100
Endeks 2, 416 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 97 altında . İşlem hacmi 29, 640.00 milyon TL de
-
17:54SEKUR
Yüzde -8.04 oranında düşüşle 13.95 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 173, 557 adet işlem